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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbolseverlerin merakla beklediği dev maçta kazanan İspanya oldu.

Dallas Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mikel Merino, attığı golle İspanya'yı çeyrek finale taşıdı. Bu sonuçla Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de sona erdi.

Mikel Merino 90+1’de sahneye çıktı! İspanya uzatmalarda öne geçti! ⚽ pic.twitter.com/m3Mq3A79rD — TRT Spor (@trtspor) July 6, 2026

90+1'DE MERINO SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşma boyunca iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede İspanya topa daha fazla sahip olurken, Portekiz ise hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı.

Normal sürenin son anlarında baskısını artıran İspanya, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Ceza sahasına iyi hareketlenen Mikel Merino, savunmanın arasına yaptığı koşunun ardından yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Portekiz tüm hatlarıyla beraberlik için yüklense de son dakikalarda Ruben Neves'in kafa vuruşu direğin yanından auta gitti. Kalan bölümde başka gol olmayınca İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.

RONALDO'NUN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU SONA ERDİ

Karşılaşma öncesinde bunun son Dünya Kupası olacağını açıklayan Cristiano Ronaldo, İspanya karşısında etkisiz bir performans sergiledi. 41 yaşındaki yıldız, takım arkadaşlarından beklediği desteği alamazken Portekiz'in hücumda üretkenlik yaşayamaması dikkat çekti.

Son düdüğün ardından Portekiz turnuvaya veda ederken, futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak gösterilen Ronaldo'nun milli takım kariyerini sürdürüp sürdürmeyeceği ise merak konusu oldu.

RAKİP ABD VEYA BELÇİKA

Son Avrupa şampiyonu unvanını taşıyan İspanya, çeyrek finalde ABD ile Belçika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, son dakikada gelen galibiyetle Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk yolculuğunu sürdürürken, Portekiz cephesinde ise büyük hayal kırıklığı yaşandı.