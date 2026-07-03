2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor.
Los Angeles'ta H Grubu lideri İspanya ile J Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Avusturya kozlarını paylaştı.
Son Avrupa şampiyonu İspanya maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyarak 3-0'lık rahat bir galibiyete uzandı.
⚽ İspanya paslaşarak geldi kendini unutturan Oyarzabal golü attı, İspanya'yı öne geçirdi. pic.twitter.com/rfMF4sCV1J— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026
OYARZABAL İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ
Luis de la Fuente'nin öğrencileri ilk yarıda Cucurella'nın asistinde Oyarzabal'in ağları havalandırmasıyla devreye 1-0 önde girdi.
⚽ Pedro Porro sağ bekten geldi golünü attı! İspanya iyice rahatladı! pic.twitter.com/dYAxvXdf5d— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026
PEDRO PORRO FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da kontolü elinde tutan İspanya dakikalar 66'yı gösterdiğinde Alex Baena'nın ortasına ceza sahasına sürpriz bir koşu yapan Pedro Porro'nun kafa vuruşundan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.
⚽ İspanya vites küçültmüyor! Cucurella'dan bir asist daha Oyarzabal'dan bir gol daha! pic.twitter.com/wvMi7eO0bP— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026
PERDEYİ AÇAN İKİLİ SKORU DA TAYİN ETTİ
Son bölüme girilirken baskılı oyununa devam eden Boğalar, Cucurella ve Oyarzabal iş birliğiyle açtığı gol perdesini kapattı.
Cucurella'nın milimetrik pasında ceza sahası içerisinde boş pozisyonda topla buluşan Oyarzabal kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru tayin etti.
İSPANYA SON 16 TURUNDA RAKİBİNİ BEKLİYOR
Avusturya'yı 3-0'lık skorla eleyen İspanya son 16 turunda Portekiz-Hırvatistan maçının galibiyle karşılaşacak.