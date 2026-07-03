2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor.

Los Angeles'ta H Grubu lideri İspanya ile J Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Avusturya kozlarını paylaştı.

Son Avrupa şampiyonu İspanya maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyarak 3-0'lık rahat bir galibiyete uzandı.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri ilk yarıda Cucurella'nın asistinde Oyarzabal'in ağları havalandırmasıyla devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda da kontolü elinde tutan İspanya dakikalar 66'yı gösterdiğinde Alex Baena'nın ortasına ceza sahasına sürpriz bir koşu yapan Pedro Porro'nun kafa vuruşundan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

⚽ İspanya vites küçültmüyor! Cucurella'dan bir asist daha Oyarzabal'dan bir gol daha! pic.twitter.com/wvMi7eO0bP