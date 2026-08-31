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Halk TV ile yollarını ayıran deneyimli gazeteci İsmail Saymaz’ın medya dünyasındaki yeni durağı netleşti. Gazeteci Fatih Altaylı, İsmail Saymaz'ın Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile yeniden el sıkıştığını duyurdu.

AYRILIĞIN PERDE ARKASINI ALTAYLI PAYLAŞTI

Sürecin detaylarını kendi sitesindeki köşesine taşıyan Fatih Altaylı, İsmail Saymaz ile bizzat görüştüğünü belirtti. Altaylı, Saymaz'ın Sözcü ekranlarına ve gazetesine dönüş yapacağını ifade ederek görüşmenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"İsmail Saymaz'ın Halk TV’deki iki yıllık yazarlık ve ekran mesaisi bitti. Kendisiyle konuştuğumda Sözcü TV’ye ve gazetesine geri döneceğini söyledi. Sözcü'nün yeni dönem tanıtımlarında yer almamasının nedenini sorduğumda ise, 'Cafer Mahiroğlu’nu kırmadan, karşılıklı uzlaşarak ve saygı çerçevesinde ayrılmak istedim, bu yüzden süreç biraz uzadı' yanıtını verdi. İsmail’e yeni kanalında ve gazetesinde başarılar diliyorum."

SÖZCÜ VE HALK TV ARASINDAKİ GEÇİŞLER

İsmail Saymaz'ın son yıllardaki kariyer yolculuğunda, Halk TV ile Sözcü TV arasındaki karşılıklı geçişleri dikkat çekiyor.

2020 yılında Hürriyet gazetesinden ayrılarak aynı yılın eylül ayında Sözcü gazetesi kadrosuna katıldı.

Sözcü'nün ardından Halk TV'ye geçiş yaparak burada 20 aylık bir çalışma süreci geçirdi.

2023 yılında Halk TV'den ayrılarak yeniden Sözcü TV'ye döndü. Bu ayrılık kararı, o dönem Halk TV yönetimi tarafından çeşitli gerekçelerle "etik bulunmadığı" yönünde açıklamalara sahne olmuştu.

2024 Haziran’da Sözcü TV ile yollarını ayırıp tekrar Halk TV ile anlaştığını duyurmuştu.