Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, gözler, gelecek olan yeni rakamlara çevrildi. Sözcü'de yer alan habere göre altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının geleceğine yönelik beklentilerini açıkladı.
Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi: Gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, küresel ve yerel dinamikleri değerlendirerek altın fiyatlarının geleceğine yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları son günlerde tırmanışa geçti. Sözcü TV'ye konuk olan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırımtürk, altında yükselişlerin devam edeceğini söyleyerek, altın fiyatlarının göreceği rakamları sıraladı.
Yıldırımtürk, "En temel gerekçe savaş başlamadan önce vardı, Trump geldiğinde bu oluştu. Doların uluslararası para birimi olma özelliğinin törpülenmesi etkili oldu. Alışlar hala devam ediyor. Çin ve Polonya Merkez Bankası altın alımlarını sürdürüyor." dedi.
PETROL VE TAHVİL FAİZLERİNDEKİ GERİLEME YAŞANIYOR
Petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Yıldırımtürk,"Şimdi bu sebeplerin dışında petrol fiyatlarındaki gerileme sebep gösterilebilir. Petrol 100 doları görmüştü, şimdi 83 - 84 dolar bandı.
Bu durum, yüksek enflasyona yönelik beklentileri durdurdu ve faiz artırım beklentilerini törpülemiş oldu. ABD'den gelen verilerin olumlu olmaması da destekledi. Tahvil faizleri satışlardan dolayı yükselmişti.
10 yıllıklar 4,70'lerin üzerindeydi. Şimdi geriledi. Bu da altını destekleyen bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.
FED FAİZ BEKLENTİLERİ VE ONS ALTIN TAHMİNLERİ NEDİR?
Fed para politikasına yönelik beklentilerini söyleyen Yıldırımtürk, "Önümüzdeki dönemlerde, FED'in
önümüzdeki süreç için 3 faiz artırımı yapabilir diye bir imaj vardı. Şu an bir kere ya da hiç yapılmaz diye beklenti var.
Ons altın 4 bin 200 dolar seviyesinde kaldığı sürece ilk etapta 4 bin 300 dolar, daha sonra 4 bin 500 dolarları görebiliriz. Bunun içeride de yansımalarını görebiliriz."
diye konuştu.
Yıldırımtürk, altındaki önemli seviyelere dikkat çekerek "4 bin 200 önemli seviye, eğer kırılırsa, dünyadaki büyük fon yöneticilerinin portföylerini gözden geçirmelerinin ardından altına yer vermek istediklerinden kaynaklı olarak altın desteklenebilir.
Bir diğer önemli gelişme ise kasım ayında ABD'de yapılacak olan ara seçimler. Trump'ın bu çıkışları, çelişkili açıklamaları etkili olabilir." açıklamasında bulundu.
Yıldırımtürk, "Sene başından beri söylediğimiz gibi sene sonunda 5 bin 600 dolar seviyelerini görmüştü. Şimdi de o seviyeleri görebilir. Şimdilik yükseliş trendine girmiş görünüyor. Ama önümüzdeki günlerde ABD-İran arasındaki ilişkiler barışa dönüşecek mi diye bakmak lazım. Kesin bir yön tahmin etmek zor, öngörülebilirlik zayıfladı." diye konuştu.
Gram altındaki beklentisini söyleyen Yıldırımtürk, "Yurtiçinde Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların
etkisiyle likidite sorunu var. İç piyasa, dış piyasaya göre daha ucuz konuma geldi. Birikimleri olan kişiler altın almaya devam ediyor. Altın düşse de alış fırsatı olarak değerlendirenler oldu. Gram altın şu an 6 bin 600 liralarda işlem görüyor. Kısa vadede 7 bin - 7 bin 500 liraları görebilir." ifadelerini kullandı.