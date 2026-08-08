Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi: Gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı

FED FAİZ BEKLENTİLERİ VE ONS ALTIN TAHMİNLERİ NEDİR?

Fed para politikasına yönelik beklentilerini söyleyen Yıldırımtürk, "Önümüzdeki dönemlerde, FED'in

önümüzdeki süreç için 3 faiz artırımı yapabilir diye bir imaj vardı. Şu an bir kere ya da hiç yapılmaz diye beklenti var.