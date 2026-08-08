Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da büyük ses getirdi.
Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor
Trabzonspor dünya çapında ses getiren Mohamed Salah transferinin ardından çok konuşulacak bir hamleye daha hazırlanıyor. Bordo Mavililer şimdi de forvet transferinde neredeyse Salah etkisi yaratacak yıldız oyuncu için uçak kaldırıyor.Furkan Çelik
SALAH GÖZLERİNE İNANAMADI
Mısırlı yıldız, gördüğü ilgiyi "Böylesini ilk defa görüyorum" sözleriyle anlatırken transferin etkisi forma ve kombine satışlarına da yansıdı.
TRABZONSPOR TÜM ZAMANLARIN KOMBİNE REKORUNU KIRDI
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu için 18 bin kombine satışına ulaşarak kulüp tarihinin tüm zamanlardaki rekorunu kırdığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüp rekorun hemen ardından yeni hedefini de 25 bin kombine olarak belirledi.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Geniş yankı uyandıran Salah transferinin ardından Trabzonspor çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Taraftarın gösterdiği büyük desteği gören bordo mavili yönetim benzer bir hamleyi de forvet hattına yapmayı planlıyor.
SALAH TRANSFERİNİN KİLİT İSMİ DEVREDE
Salah transferinde önemli rol oynayan Trabzonsporlu yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu kez de bir süredir gündemde bulunan yıldız golcü için harekete geçtiği öğrenildi.
NUNEZ TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINDA
Bordo-mavili yönetimin santrfor transferinde listesinin ilk sırasında Al-Hilal forması giyen Salah'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı Uruguaylı yıldız Darwin Nunez bulunuyor.
GÖRÜŞMELERDE CİDDİ MESAFE KATEDİLDİ
Darwin Nunez transferinde kararlı bir tavır sergileyen Trabzonspor bir süredir yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katetti.
TARAFTARLARDA BÜYÜK HEYECAN YARATTI
Liverpool dönemi beklentilerin altında kalsa da Avrupa futbolunda Benfica formasıyla önemli bir iz bırakan Nunez'in transfer ihtimali şimdiden bordo mavili taraftarlara arasında büyük heyecan yarattı.
SUUDİ ARABİSTAN'A UÇACAK
61saat'ten Hasan Tüncel'in haberine göre; Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, transfer görüşmelerini ilerletmek ve anlaşmanın şartlarını masaya yatırmak üzere Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor.
SON DETAYLAR MASAYA YATIRILACAK
Şahinkaya'nın Suudi Arabistan'da Al-Hilal Başkanı ile bir araya gelerek Nunez'in transferine ilişkin son detayları görüşmesi bekleniyor.
SALAH İÇİN YUNANİSTAN'A GİTMİŞTİ
Şahinkaya, Mohamed Salah transferinde de sürecin önemli isimlerinden biri olmuş ve görüşmeler kapsamında Yunanistan'a gitmişti.
Mykonos'ta Salah ve menajeriyle bir araya gelen Şahinkaya kısa sürede transferin tamamlanmasında önemli bir rol oynamıştı.
TRABZONSPOR 8 MİLYON EURO'YU KARŞILAMAYA HAZIR
Trabzonspor'un Darwin Nunez'in yıllık maaşının 8 milyon Euro'luk kısmını karşılamaya hazır olduğu bilgisine ulaşıldı.
AL-HILAL İLE SON PAZARLIKLAR YAPILACAK
Bordo-mavili yönetimin Al-Hilal ile anlaşma zemini oluşturarak Uruguaylı santrforun transferini sonuçlandırmayı istediği belirtildi.
LIVERPOOL'DAN 54 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Suudi Arabistan temsilcisi, Uruguaylı golcüyü geçtiğimiz yaz Liverpool'dan 54 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
NUNEZ'İN AL HILAL PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 24 resmi karşılaşmaya çıkan Nunez bu maçlarda 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
SALAH REFERANS OLDU
Salah'ın bu transferde referans olduğu ve eski takım arkadaşının Trabzonspor'a gelmesine de aracılık ettiği gelen bilgiler arasında.
TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE YİNE BÜYÜK SES GETİRECEK
Kariyerinde yeniden bir çıkış arayan Darwin Nunez'in transferinin Trabzonspor'da ikinci bir Salah etkisi yaratması bekleniyor.