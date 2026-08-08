Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor

Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor

Trabzonspor dünya çapında ses getiren Mohamed Salah transferinin ardından çok konuşulacak bir hamleye daha hazırlanıyor. Bordo Mavililer şimdi de forvet transferinde neredeyse Salah etkisi yaratacak yıldız oyuncu için uçak kaldırıyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 1

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da büyük ses getirdi.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 2

SALAH GÖZLERİNE İNANAMADI

Mısırlı yıldız, gördüğü ilgiyi "Böylesini ilk defa görüyorum" sözleriyle anlatırken transferin etkisi forma ve kombine satışlarına da yansıdı.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 3

TRABZONSPOR TÜM ZAMANLARIN KOMBİNE REKORUNU KIRDI

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu için 18 bin kombine satışına ulaşarak kulüp tarihinin tüm zamanlardaki rekorunu kırdığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp rekorun hemen ardından yeni hedefini de 25 bin kombine olarak belirledi.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 4

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Geniş yankı uyandıran Salah transferinin ardından Trabzonspor çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Taraftarın gösterdiği büyük desteği gören bordo mavili yönetim benzer bir hamleyi de forvet hattına yapmayı planlıyor.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 5

SALAH TRANSFERİNİN KİLİT İSMİ DEVREDE

Salah transferinde önemli rol oynayan Trabzonsporlu yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu kez de bir süredir gündemde bulunan yıldız golcü için harekete geçtiği öğrenildi.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 6

NUNEZ TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Bordo-mavili yönetimin santrfor transferinde listesinin ilk sırasında Al-Hilal forması giyen Salah'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı Uruguaylı yıldız Darwin Nunez bulunuyor.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 7

GÖRÜŞMELERDE CİDDİ MESAFE KATEDİLDİ

Darwin Nunez transferinde kararlı bir tavır sergileyen Trabzonspor bir süredir yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katetti.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 8

TARAFTARLARDA BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Liverpool dönemi beklentilerin altında kalsa da Avrupa futbolunda Benfica formasıyla önemli bir iz bırakan Nunez'in transfer ihtimali şimdiden bordo mavili taraftarlara arasında büyük heyecan yarattı.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 9

SUUDİ ARABİSTAN'A UÇACAK

61saat'ten Hasan Tüncel'in haberine göre; Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, transfer görüşmelerini ilerletmek ve anlaşmanın şartlarını masaya yatırmak üzere Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 10

SON DETAYLAR MASAYA YATIRILACAK

Şahinkaya'nın Suudi Arabistan'da Al-Hilal Başkanı ile bir araya gelerek Nunez'in transferine ilişkin son detayları görüşmesi bekleniyor.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 11

SALAH İÇİN YUNANİSTAN'A GİTMİŞTİ

Şahinkaya, Mohamed Salah transferinde de sürecin önemli isimlerinden biri olmuş ve görüşmeler kapsamında Yunanistan'a gitmişti.

Mykonos'ta Salah ve menajeriyle bir araya gelen Şahinkaya kısa sürede transferin tamamlanmasında önemli bir rol oynamıştı.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 12

TRABZONSPOR 8 MİLYON EURO'YU KARŞILAMAYA HAZIR

Trabzonspor'un Darwin Nunez'in yıllık maaşının 8 milyon Euro'luk kısmını karşılamaya hazır olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 13

AL-HILAL İLE SON PAZARLIKLAR YAPILACAK

Bordo-mavili yönetimin Al-Hilal ile anlaşma zemini oluşturarak Uruguaylı santrforun transferini sonuçlandırmayı istediği belirtildi.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 14

LIVERPOOL'DAN 54 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Suudi Arabistan temsilcisi, Uruguaylı golcüyü geçtiğimiz yaz Liverpool'dan 54 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 15

NUNEZ'İN AL HILAL PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 24 resmi karşılaşmaya çıkan Nunez bu maçlarda 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 16

SALAH REFERANS OLDU

Salah'ın bu transferde referans olduğu ve eski takım arkadaşının Trabzonspor'a gelmesine de aracılık ettiği gelen bilgiler arasında.

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Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor - Resim: 17

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE YİNE BÜYÜK SES GETİRECEK

Kariyerinde yeniden bir çıkış arayan Darwin Nunez'in transferinin Trabzonspor'da ikinci bir Salah etkisi yaratması bekleniyor.

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