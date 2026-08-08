Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyor

TRABZONSPOR TÜM ZAMANLARIN KOMBİNE REKORUNU KIRDI

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu için 18 bin kombine satışına ulaşarak kulüp tarihinin tüm zamanlardaki rekorunu kırdığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp rekorun hemen ardından yeni hedefini de 25 bin kombine olarak belirledi.