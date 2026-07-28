Fenerbahçe ilk maçını 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmesinin rövanşında yarın Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

İSMAİL KARTAL: 'SKORU KORUYARAK DEĞİL İYİ FUTBOL OYNAYARAK TURU GEÇMEK İSTİYORUZ'

Kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İlk maçta kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç gol daha atabilirdik. Küçük bir avantajımız olsa da maça çok iyi konsantre olduk oyuncularımızla birlikte. Çarşamba günü de skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

ASENSIO AÇIKLAMASI

İlk maçta yedekten oyuna sürdüğü İspanyol yıldız Marco Asensio ile aralarında sorun olup olmadığına yönelik iddialara cevap veren İsmail Kartal, "Ben bunlara gülüp geçiyorum. Biz gerçekten ekip olarak her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Benim çalıştığım hiçbir yerde oyuncumla sorun olmamıştır. Asensio ile aramda sorun olamaz. Takım karakterini oluşturarak, herkesin özlediği iyi futbolu göstermek için çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsi değerli, onlarla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

'YABANCI KURALI İLE İLGİLİ KENDİ FİKRİMİ SÖYLEDİM'

Yabancı kuralı konusunda geçtiğimiz maç sonu yaptığı açıklamalara ilişkin konuşan deneyimli teknik adam, "Ben kendi fikrimi söyledim kuralla ilgili. Olursa kulüplere daha çok işe yarayacağını söylemiştim." dedi.

'GREENWOOD İYİ DURUMDA'

Öte yandan yeni transfer Mason Greenwood ile ilgili "Greenwood ile ilgili, bütün oyuncularım şu anda iyi durumda. Ekibimizle beraber süreci doğru götürdüğümüzü düşünüyorum. Bazı oyuncularımızın hazır olması için zamana ihtiyacı var." diyen İsmail Kartal, İngiliz yıldızın rövanş maçına da yedek başlayabileceğinin sinyalini verdi.