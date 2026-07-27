Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu

Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanına hazırlanırken gözler Mason Greenwood'a çevrildi. İsmail Kartal'ın İngiliz yıldızla ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu - Resim: 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Sarı lacivertliler, Polonya deplasmanında turu geçmenin hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu - Resim: 2

KADIKÖY'DE GALİBİYETİ TALISCA GETİRDİ

Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Brezilyalı yıldızın frikikten attığı gol, rövanş öncesinde takıma moral verdi.

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Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu - Resim: 3

GÖZLER GREENWOOD'UN ÜZERİNDEYDİ

Yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden Mason Greenwood, ilk kez Kadıköy'de taraftarın karşısına çıktı. İngiliz futbolcuya gösterilen ilgi maç öncesinden itibaren dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu - Resim: 4

İLK MAÇA YEDEK BAŞLADI

24 yaşındaki hücum oyuncusu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İsmail Kartal, yeni transferini ilk 11'de değerlendirmek yerine kontrollü bir plan tercih etti.

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Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu - Resim: 5

83. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Greenwood, mücadelenin 83. dakikasında oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maç deneyimini yaşadı. Teknik heyetin oyuncunun fiziksel durumunu dikkate aldığı görüldü.

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Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu - Resim: 6

RÖVANŞ İÇİN BENZER PLAN

Sabah gazetesinin haberine göre; İsmail Kartal, rövanş karşılaşmasında da Greenwood'u yedek kulübesinde başlatmayı planlıyor.

Haberde, İngiliz futbolcunun yine ikinci yarıda oyuna dahil edilmesinin beklendiği belirtildi.

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Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu - Resim: 7

DAHA FAZLA SÜRE ALMASI BEKLENİYOR

İddiaya göre teknik heyet, ilk maça kıyasla Greenwood'a bu kez daha uzun süre vermeyi düşünüyor. Böylece oyuncunun maç temposunu kademeli olarak artırması hedefleniyor.

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Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu - Resim: 8

TAM HAZIR OLDUĞUNDA İLK 11'İN DEĞİŞİLMEZ OYUNCUSU OLACAK

Fenerbahçe teknik ekibinin planına göre Mason Greenwood'un fiziksel seviyesini tamamen yakalamasının ardından ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor.

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