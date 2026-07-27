Fenerbahçe'de Greenwood kararı belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
Sarı lacivertliler, Polonya deplasmanında turu geçmenin hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
Sarı lacivertliler, Polonya deplasmanında turu geçmenin hesaplarını yapıyor.
KADIKÖY'DE GALİBİYETİ TALISCA GETİRDİ
Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Brezilyalı yıldızın frikikten attığı gol, rövanş öncesinde takıma moral verdi.
GÖZLER GREENWOOD'UN ÜZERİNDEYDİ
Yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden Mason Greenwood, ilk kez Kadıköy'de taraftarın karşısına çıktı. İngiliz futbolcuya gösterilen ilgi maç öncesinden itibaren dikkat çekti.
İLK MAÇA YEDEK BAŞLADI
24 yaşındaki hücum oyuncusu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İsmail Kartal, yeni transferini ilk 11'de değerlendirmek yerine kontrollü bir plan tercih etti.
83. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Greenwood, mücadelenin 83. dakikasında oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maç deneyimini yaşadı. Teknik heyetin oyuncunun fiziksel durumunu dikkate aldığı görüldü.
RÖVANŞ İÇİN BENZER PLAN
Sabah gazetesinin haberine göre; İsmail Kartal, rövanş karşılaşmasında da Greenwood'u yedek kulübesinde başlatmayı planlıyor.
Haberde, İngiliz futbolcunun yine ikinci yarıda oyuna dahil edilmesinin beklendiği belirtildi.
DAHA FAZLA SÜRE ALMASI BEKLENİYOR
İddiaya göre teknik heyet, ilk maça kıyasla Greenwood'a bu kez daha uzun süre vermeyi düşünüyor. Böylece oyuncunun maç temposunu kademeli olarak artırması hedefleniyor.
TAM HAZIR OLDUĞUNDA İLK 11'İN DEĞİŞİLMEZ OYUNCUSU OLACAK
Fenerbahçe teknik ekibinin planına göre Mason Greenwood'un fiziksel seviyesini tamamen yakalamasının ardından ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor.