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Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak karşılaşma öncesi Marco Asensio'nun paylaşımı dikkat çekti.

Teknik direktör İsmail Kartal, düzenlediği basın toplantısında İspanyol futbolcunun fiziksel olarak henüz yüzde 100 hazır olmadığını ve ilk 11'de başlamayacağını açıklamıştı.

KARTAL: 'HENÜZ TAM HAZIR DEĞİL'

Deneyimli teknik adam, Asensio'nun geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle kampın ilk bölümünde bireysel çalıştığını belirterek, takımla antrenmanlara yeni katıldığını söyledi.

Kartal, oyuncunun maç kadrosunda yer alacağını ancak tam hazır hale geldiğinde ilk 11'de forma giyeceğini ifade etti.

ASENSIO'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Kartal'ın açıklamalarının ardından Marco Asensio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarına hazırım!" ifadelerini kullandı.

İspanyol yıldızın paylaşımı kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların dikkatini çekerken Gornik Zabrze karşısında süre alıp almayacağı merak konusu oldu.