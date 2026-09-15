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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, pandemi sonrasında genel olarak yükseliş eğiliminde olan açık iş ve işe yerleştirme verileri bu yılın sekiz aylık döneminde (ocak–ağustos) hız kesti. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 19,6 bin olan İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı, bu yıl oranla 7 gerileyerek 947,1 bin seviyesinde gerçekleşti.

AÇIK İŞ SAYISI 1,6 MİLYONU AŞTI

İŞKUR’a bildirilen açık iş sayısı, 2020'deki 964,3 bin seviyesinden 2023'te 1 milyon 791,9 bine kadar yükseldikten sonra 2025'te 1 milyon 615,9 bine gerilemişti. Bu yılın sekiz aylık döneminde ise açık iş sayısı 1 milyon 616,7 bin olarak kayıtlara geçti.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI YILLAR SONRA YÜKSELİŞTE

Haberttürk'de yer alan habere göre son iki yıldır düzenli bir düşüş gösteren İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2026 yılında yeniden artış kaydetti. 2025 yılında 2 milyon 301,6 bin olan kayıtlı işsiz sayısı, 36 bin 167 kişi artarak 2 milyon 337,7 bine yükseldi.

İMALAT SANAYİİNDE AÇIK İŞ ARTARKEN İŞE YERLEŞTİRME DÜŞTÜ

Sektörel bazda incelendiğinde, imalat sanayiindeki çelişkili tablo dikkat çekti. İmalat sanayiinde açık iş sayısı geçen yılın sekiz aylık dönemindeki 565 bin 82 seviyesinden 574 bin 530’a tırmandı. Buna karşın aynı sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı 297 bin 459’dan 257 bin 676’ya geriledi.

SEKTÖRLERE GÖRE AÇIK İŞ VE İŞE YERLEŞTİRME RAKAMLARI

Açık işlerde en belirgin azalma konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe görüldü. Sektörel değişim verileri şu şekilde gerçekleşti:

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Açık iş sayısı 181 bin 346’dan 173 bin 944’e, işe yerleştirilen sayısı 126 bin 361’den 116 bin 37’ye düştü.

Toptan ve perakende ticaret: Açık iş sayısı 211 bin 454’ten 206 bin 201’e, işe yerleştirilen sayısı 130 bin 908’den 117 bin 461’e geriledi.

İnşaat sektörü: Açık iş sayısı 138 bin 887’den 136 bin 565’e düşerken, işe yerleştirilenlerin sayısı 102 bin 261’den 105 bin 490’a yükseldi.

İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler: Açık iş sayısı 32 bin 464’ten 54 bin 193’e yükseldi.

Sanat, Spor ve eğlence: İşe yerleştirilen kişi sayısı 32 bin 667’den 28 bin 962’ye geriledi.