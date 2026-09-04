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Kaynak: Haber Merkezi

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilecek personel için kura süreci illere göre farklı tarihlerde yürütülüyor. Bazı illerde kura çekimleri tamamlanırken, bazı illerde ise belirlenen tarihlerde kura yapılması bekleniyor.

Kura işlemi tamamlanan illerde asil ve yedek aday listeleri, ilgili İŞKUR müdürlükleri ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden duyuruluyor.

2026 TYP KURA TARİHLERİ BELLİ OLAN İLLER

Paylaşılan takvime göre bazı illerde TYP kura tarihleri şöyle:

Adıyaman: 4 Eylül 2026, 10.00-17.00

Antalya: 8 Eylül 2026, 09.00-17.00

Aydın: 4 Eylül 2026, 11.30-12.30

Bursa: 8 Eylül 2026, 08.00-17.00

Eskişehir: 2-11 Eylül 2026

Gaziantep: 4 Eylül 2026, 09.16

Iğdır: 7-8 Eylül 2026

İstanbul: 2 Eylül 2026, 10.00-12.00

Kura tarihlerinde ve saatlerinde değişiklik yapılabileceği için adayların resmi kurum duyurularını takip etmesi gerekiyor.

HANGİ İLLERDE TYP KURASI ÇEKİLDİ?

Elazığ, Erzincan ve Malatya'da TYP kapsamında sonuç süreci başladı. Elazığ'da asil ve yedek aday listeleri yayımlanırken, Erzincan'da 526 kişilik temizlik personeli alımı için kura gerçekleştirildi.

Malatya'da ise 1.086 kişilik TYP kontenjanı için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

TYP İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TYP kura sonuçları Türkiye genelinde tek bir tarihte açıklanmıyor. Adayların sonuçlarını öncelikle başvuru yaptıkları ilin İŞKUR İl Müdürlüğü duyurularından takip etmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde yayımlanan TYP duyuruları ve asil-yedek isim listeleri de kontrol edilmeli.

TYP SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları açıklandığında adaylar, İŞKUR'un elektronik hizmetleri üzerinden sonuçlarını kontrol edebilir. Ayrıca ilgili kamu kurumlarının resmi internet sitelerinde yayımlanan listelerde adayların adı ve soyadı ile asil veya yedek durumları yer alabiliyor.

TYP sonuçları için Türkiye genelinde tek bir açıklama tarihi bulunmadığından, adayların sosyal medya paylaşımları yerine İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumların duyurularını esas alması gerekiyor.