Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesi terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Berkan Ç.'nin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

İzmir'de IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı varİzmir'de IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı varGündem

Yapılan operasyon sırasında şüpheli Berkan Ç., polis ekiplerine silahla karşılık verdi.

Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine şüpheli etkisiz hale getirilirdi. Bu esnada 1 vatandaş ise yaralandı.

Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 7 kişi tutuklandıŞanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 7 kişi tutuklandıGündem

Yapılan araştırmalarda şüphelinin terör saldırısı planladığı ifade edildi.

Çatışmada yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.