Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesi terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Berkan Ç.'nin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.
Yapılan operasyon sırasında şüpheli Berkan Ç., polis ekiplerine silahla karşılık verdi.
Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine şüpheli etkisiz hale getirilirdi. Bu esnada 1 vatandaş ise yaralandı.
Yapılan araştırmalarda şüphelinin terör saldırısı planladığı ifade edildi.
Çatışmada yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.