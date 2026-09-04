Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var

Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var

Ticaret Bakanlığı ve TÜSİAD heyetlerinin art arda gerçekleştirdiği Şam ziyaretleriyle Suriye, Türk iş dünyasının radarına girdi. İki ülke arasında 10 milyar dolarlık ticaret hedefi masadayken, şirketler için finansman, tahsilat ve hukuki güvence başlıkları önemini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 1

Türk iş dünyası Suriye pazarına yönelik stratejik adımlarını hızlandırırken, Şam ziyaretiyle ikili ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başladı.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 2

Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre ilk aşamada Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla yaklaşık 40 Türk şirketinin yer aldığı geniş katılımlı bir heyet Suriye’ye gitti.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 3

Bu kapsamda Türkiye, Şam Uluslararası Fuarı’na 33 stantla çıkarma yaptı. İnşaat, kimya, gıda, teknoloji, enerji ve sanayi sektörleri Türk şirketleri açısından öne çıkan başlıca alanlar oldu.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 4

Bu ihracat hamlesinin hemen ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu 31 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Şam’da üç günlük kapsamlı temaslar gerçekleştirdi.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 5

TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Perihan İnci ve Fatih Kemal Ebiçlioğlu ile Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan yer aldı.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 6

Gerçekleştirilen bu program, sıradan bir iş dünyası gezisinin ötesine geçerek kritik resmi ve kurumsal görüşmelere sahne oldu.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 7

TÜSİAD heyeti Suriye'de Ekonomi Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Merkez Bankası, Varlık Fonu, Ticaret Odaları Birliği, Sanayi Odaları Birliği ve yerel iş dünyası örgütleriyle bir araya geldi.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 8

Yapılan görüşmelerde Suriye’nin yeniden yapılanması, yatırım ve ticaret fırsatları, finansmana erişim, mevzuat, bürokrasi, altyapı ihtiyaçları ve dış ticaret koşulları detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 9

Bu başlıkların her biri, Türk şirketlerinin komşu ülkeye adım atarken yanıt aradığı temel soruları da gözler önüne serdi.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 10

Arka arkaya gerçekleşen bu üst düzey ziyaretler, Türk iş dünyasının Suriye pazarını yeniden yakından incelemeye başladığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 11

İki ülke arasındaki ekonomik hareketliliğin arkasında ise büyük bir hedef yer alıyor.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 12

Türkiye-Suriye ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaşırken, açıklanan yeni ve nihai hedef 10 milyar dolar olarak belirlendi.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 13

Bu hedef gerçekleştiği takdirde iki ülke arasındaki ticaret bugünkü seviyesinin yaklaşık 2,7 katına çıkacak.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 14

Öte yandan Suriye’nin ekonomik önemi yalnızca satılacak ürünlerle sınırlı kalmıyor; yıkılan şehirlerin yeniden inşası, enerji altyapısı, yollar, konutlar, sanayi tesisleri, lojistik hatları ve gıda üretimi önümüzdeki yıllarda devasa bir yatırım ihtiyacı barındırıyor.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 15

Fırsatların büyüklüğü kadar risklerin de göz ardı edilmediği süreçte, Türk şirketlerinin önünde henüz netlik kazanmamış beş temel soru bulunuyor:

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 16

Bir Türk şirketinin Suriye yatırımlarını hangi banka finanse edecek?

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 17

Tahsilatlar hangi para birimi ve hangi bankacılık sistemi üzerinden yapılacak?

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 18

Büyük ölçekli projelerde teminat mekanizması nasıl işletilecek?

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 19

Yabancı yatırımcılar hangi hukuki güvencelere sahip olacak?

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 20

Ticari uyuşmazlıklarda hangi hukuk ve tahkim mekanizması geçerli kılınacak?

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 21

Tüm bu maddelere ek olarak, Suriye’nin yeniden yapılanmasının milyarlarca dolarlık devasa faturasını kimin finanse edeceği sorusu da yanıt bekliyor.

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Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti var - Resim: 22

Bu kritik soruların detayları netleşmeden Şam’a giden her Türk şirketinin hemen yatırım yapmasının beklenemeyeceğini vurgulanıyor.

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