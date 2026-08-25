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Kaynak: DHA / İHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

İstihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve geçmiş dönemlerde IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 27 şüpheli tespit edildi.

İZMİR’DE IŞİD OPERASYONU DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile haklarında toplatma kararı bulunan örgütsel kitaplar ele geçirildi.

1 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.