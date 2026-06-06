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Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. İş yerinde yılanı fark eden çalışanlar, vakit kaybetmeden yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerinde gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda yılanı kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Yakalanan yılan, herhangi bir zarar görmeden doğal yaşam alanına bırakılırken, işletme çalışanları da derin bir nefes aldı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.