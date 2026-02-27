ABD ile İran arasında dün gerçekleşen müzakerelerden sonuç çıkmasa da önümüzdeki hafta iki ülke bir kez daha bir araya gelecek. Nükleer müzakerelerden bir anlaşmanın çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken iki ülke arasındaki askeri gerilim devam ediyor. ABD, İran’a olası bir askeri müdahale için yüzlerce savaş uçağını Orta Doğu’daki üslerine gönderdi. Öte yandan aralarında iki uçak gemisinin de olduğu çok sayıda savaş gemisi bölgeye gönderildi.

ABD Başkanı Trump, İran’ı ‘Terör destekçisi’ olarak niteleyerek nükleer silah sahibi olmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Üstü kapalı şekilde askeri müdahale tehdidinde bulunan Trump’a yanıt ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan geldi. Pezeşkiyan, İran’ın terör mağduru bir ülke olduğunu belirterek nükleer silah sahibi olmayı amaçlamadıklarını söyledi. Pezeşkiyan, İran Dini Lideri Hamaney’in kararı ile İran’da nükleer silahın yasaklandığının altını çizdi.

İRAN ORUDUSUNDAN TRUMP’A SERT YANIT

ABD Başkanı Trump’ın sözlerine bir yanıt da İran ordusundan geldi. İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l Fazl Şikarçi ABD’nin olası bir saldırısının "Batı Asya bölgesinde geniş çaplı bir yangına yol açabileceğini" söyledi.

Şikarçi, İran güçlerinin yüksek alarmda olduğunu ve ABD ile İsrail de dahil olmak üzere bölgesel müttefiklerinin tüm askeri hareketlerini yakından izlediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump’ın tehditlerini ‘boş bir gösteriş’ ve ‘hayal ürünü’ olarak niteleyen Şikarci, "İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, savunma ve saldırı kabiliyetlerine ve ülkenin cesur, birlik içinde ve dirençli halkının desteğine dayanarak, ABD ordusunun ve Siyonist rejimin bölgedeki tüm hareketlerini büyük bir dikkatle ve tam bir hazırlıkla izliyor” dedi.

“PSİKOLOJİK SAVAŞ, ŞANTAJ VE ZORBALIK”

ABD’nin bölgedeki askeri varlığının “psikolojik savaş, şantaj ve zorbalık” olduğunun altını çizen Tuğgeneral Şikarçi, ABD’nin saldırısı durumunda ne yapacaklarını söyledi. Şikarçi, olası bir saldırı durumunda ABD askerinin ve teçhizatlarının imha edileceğini belirterek “Bölgedeki tüm ABD kaynakları ve çıkarları İran güçlerinin ateş menzili içinde kalacaktır" şeklinde konuştu.

“İRAN’A SALDIRININ UZUN SÜRELİ SAVAŞA DÖNÜŞME İHTİMALİ YOK”

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’a yönelik olası bir saldırının uzun süreli bir savaşa dönüşme ihtimalinin olmadığını söyledi. Vance, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada Trump’ın kararını bilmediğini belirterek olası seçenekler arasında hem askeri saldırılara hem de "diplomatik çözümlere" işaret etti.

Vance, olası saldırının düzenlenmesinden sonraki süreci değerlendirerek "Orta Doğu'da yıllarca sürecek ve sonu görünmeyen bir savaşın içinde olacağımıza ihtimal yok." dedi.