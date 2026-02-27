Çin ABD’yi geride bıraktı: Nükleer denizaltılar suya indirildi

Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
Çin 2021–2025 seneleri arasında 79.000 tonluk toplam 10 adet nükleer denizaltı suya indirdi ve hem sayı hem de deplasman açısından ABD’yi geride bıraktı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) verileri, Çin’in denizaltı üretiminde hızlandığını ortaya çıkarırken, Huludao’daki altyapı genişlemesiyle beraber nükleer denizaltı kapasitesinin yükseldiğini ortaya çıkardı.

ABD’Yİ GERİDE BIRAKTI

IISS, Çin’in 2021–2025 seneleri arasında toplam 79.000 tonluk 10 adet nükleer denizaltı suya indirdiğini ve bu sayının ABD’yi geride bıraktığını duyurdu.

Uydu görüntüleri ve endüstriyel veriler, üretimin Huludao’da inşa edilen Type 094 balistik füze ve Type 093B seyir füze denizaltılarını kapsadığını ortaya koyuyor. Üretim hızı, ABD’nin 2028 yılı için belirlediği senelik bir balistik füze ve iki adet taarruz denizaltısı hedefiyle eşleşiyor. ABD’nin üretimi ise hâlâ iş gücü ve bakım kısıtlarıyla sınırlı kalıyor.

IISS verilerine göre Çin, 2021–2025 döneminde 79.000 tonluk 10 adet denizaltı suya indirirken, ABD 55.000 tonluk yedi adet denizaltı suya indirdi. Bu durum, 2016–2020 döneminin aksine bir tablo ortaya koyuyor. O dönemde Çin üç adet denizaltı (23.000 ton) suya indirirken ABD yedi adet denizaltı (55.500 ton) suya indirmişti.

Huludao tesislerinde üretim kapasitesi genişledi

Çin’in nükleer denizaltıları Liaoning şehrindeki Huludao’da Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. tarafından inşa ediliyor. 2019–2022 senelerinde ikinci bir inşa birimi ve destekleyici tesislerin eklenmesiyle üretim kapasitesi yükseltildi.

2025 yılı başından itibaren Çin 12 adet nükleer denizaltıyı envanterinde yer alıyor. Bunlar altı adet balistik füze ve altı adet seyir füze veya taarruz denizaltısından oluşuyor. Öte yandan Çin 46 adet konvansiyonel denizaltı bulunduruyor. ABD ise tamamen nükleer denizaltılardan oluşan bir filoya sahip.

Type 096’nın ve Type 095 taarruz denizaltılarının üretimi devam edecek. Yüksek suya indirme oranları ve Huludao altyapısı, Çin’in nükleer denizaltı gücünün büyüme hızını ve ölçeğini artırıyor.

