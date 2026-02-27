Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: Osmanlı sorusu karşısında zorlandı

Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: Osmanlı sorusu karşısında zorlandı

ATV ekranlarının büyük ilgi gören bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Milyoner’deki Osmanlı sorusu dikkat çekti.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda heyecan dozu yine yüksekti. Yarışmacılar başarılı performanslarıyla dikkat çekerken, geceye damga vuran an Saykut Karapınar’ın karşılaştığı Osmanlı tarihi sorusu oldu.

Yarışmada istikrarlı bir grafik çizen Karapınar, 20 bin TL değerindeki soruda Osmanlı tarihine dair kritik bir soruyla karşı karşıya kaldı. Soru, “Osmanlı padişahı II. Mehmed’in lakabı hangisidir?” şeklindeydi.

Şıkları gören yarışmacı kısa süreli bir tereddüt yaşadı.

Risk almamak adına yarı yarıya joker hakkını kullanan Karapınar, kalan iki seçenek olan “Fatih” ve “Yıldırım” arasında gidip geldi.

Heyecan dolu anların ardından tercihini “Fatih”ten yana kullandı.

Verdiği yanıt doğru çıktı ve stüdyoda derin bir nefes alındı.

Bu doğru cevapla bir üst soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, ilerleyen aşamada 50 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
