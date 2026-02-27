Bir dönem ayrı yaşadıktan sonra tekrar bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, TikTok canlı yayınında evliliklerine ikinci şans verdiklerini duyurmuştu. Ancak bu girişim kısa sürdü. Sürekli küsülüp barışmalarıyla gündeme gelen çift, bu kez yollarını kesin olarak ayırmaya karar verdi.
Mehmet Ali Erbil'in 6. evliliği 7 ay sürdü: Gülseren Ceylan ne aldı? Boşanma protokolü ortaya çıktı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın 7 ay süren evliliği resmen sona erdi. Ayrılık sonrası dikkatler boşanma protokolüne çevrildi. Ortaya çıkan detaylar magazin dünyasını sarsarken, işte Mehmet Ali Erbil’in eski eşine bıraktıkları…
Erbil ve Ceylan çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.
İLK BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ!
Duruşmaya taraflar katılmadı; Mehmet Ali Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Kararın ardından Gülseren Ceylan’ın avukatı da açıklama yaptı.
“SAYGI ÇERÇEVESİNDE SONA ERDİ”
Ceylan’ın avukatı Cihan Cebeci, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir.
Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır.
Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir. Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz. Saygılarımızla"
GÜLSEREN CEYLAN’A NE BIRAKTI!
Kısa evliliğin bitişiyle gözler boşanma protokolüne çevrildi. Özellikle maddi detaylar dikkat çekti.
Erbil’in evlilik boyunca Gülseren Ceylan’a hediye ettiği araba ile düğünde takılan takılar Ceylan’da kaldı.
Çiftin malvarlığı konusunda karşılıklı talebi olmazken, Gülseren Ceylan evden ayrıldı.
Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, “Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti” dedi ve ekledi: “Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak.”