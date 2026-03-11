İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devam eden savaşın sona erdirilmesine ilişkin ülkesinin şartlarını açıkladı. Pezeşkiyan, çatışmaların durmasının ancak İran’ın haklarının tanınması ve uluslararası güvencelerin sağlanmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Yaptığı açıklamada savaşın, İsrail ve ABD’nin politikaları nedeniyle başladığını savunan Pezeşkiyan, kalıcı bir çözüm için üç temel koşul öne sürdü.

Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"- Siyonist rejimin ve Amerika'nın savaş çığırtkanlığıyla başlayan savaşı sona erdirmenin tek yolu:

-İran'ın tartışmasız haklarının kabul edilmesi,

-İran’a tazminat ödenmesi

-Saldırganlıklarının tekrarlanmasını önlemek için kesin bir uluslararası yükümlülük altına girilmesi."