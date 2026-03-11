İsrail Başbakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik devam eden askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirilen durum değerlendirme toplantısında konuşan Katz, operasyonların süresine ilişkin net bir takvim bulunmadığını belirtti. Katz, “Operasyon herhangi bir zaman limiti olmadan, tüm hedeflerimize ulaşana ve zafer elde edene kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise Tel Aviv yönetiminde, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı İsrail’in beklediğinden daha erken sonlandırabileceği yönünde endişelerin dile getirildiği aktarıldı. Bu durumun İsrail’in belirlediği hedeflere ulaşmasını zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Katz, İsrail’in askeri hedeflerinden birinin İran’da halkın öncülüğünde bir rejim değişikliği olduğunu savundu. İsrailli yetkili, bu değişimin nihayetinde İran halkının iradesine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Katz ayrıca ABD ve İsrail’in İran’daki üst düzey yöneticiler, Devrim Muhafızları ve Besic güçlerine yönelik sistematik operasyonlar yürüttüğünü ifade etti.