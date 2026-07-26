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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Bekayi, Tahran'da Ummanlı heyetle gerçekleştirilen görüşmeler hakkında yorumlarda bulundu.

Bekayi, Umman heyetiyle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin güvenliği ve yapılacak düzenlemeler hakkında bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeler yapıldığını ve görüşmelerde ilerleme sağlandığını ifade etti.

Ummanlı heyetin görüşmelerin ardından Tahran'dan ayrıldığını aktaran Bekayi, temasların önümüzdeki süreçte devam edeceğini söyledi.

Bekayi ayrıca, mevcut durumda Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.