Denize girerken yapılan tek hata felçle bile sonuçlanabilir: Uzmanlardan kritik uyarı

“KALICI SAKATLIK BIRAKABİLİYOR”

Yüksekten ve kontrolsüz atlayışlarda baş, kol ve bacak yaralanmalarının yanı sıra iç organ hasarları, kaburga kırıkları ve akciğer sönmesi gibi travmaların da görülebildiğini belirten Sebe, "Derinliği bilinmeyen sulara kesinlikle balıklama ya da çivileme atlanmamalı. En tehlikeli sonuç, boyun omurlarının kırılması ya da omurganın arkasındaki medulla spinalisin zarar görmesidir. Bu durumda kişi, iki kolunu ve iki bacağını kullanamayacak şekilde felç kalabiliyor” ifadelerini kullandı.