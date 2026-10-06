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Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD ile ilişkiler ve olası müzakere süreçlerine dair son derece sert açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, Washington yönetimiyle yaşanan temel sorunun diyalog masasındaki tutumlar olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan gerilimin arka planına değinerek şunları kaydetti:

"ABD ile sorunumuz, her masaya oturduğumuzda bize savaşın dayatılmasıdır."

"DİYALOG PEŞİNDE DEĞİLLER, AMAÇLARI İRAN'I YIKMAK"

Washington yönetiminin müzakere süreçleri devam ederken İran'a üç kez saldırı düzenlediğini savunan Pezeşkiyan, bu adımların ABD'nin samimi bir diyalog arayışında olmadığını ve doğrudan İran'ı hedef aldığını gösterdiğini ileri sürdü.

İran'ın nükleer faaliyetler konusundaki şeffaflığını defalarca kanıtladığına dikkat çeken Pezeşkiyan, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından en çok denetlenen ülke konumunda bulunduğunu hatırlattı. Bütün bu denetimlere rağmen ABD'nin "asılsız iddialarla" İran üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştığını belirtti.

"HER DENETLEMEDE BİLİM İNSANLARIMIZ VE TESİSLERİMİZ HEDEF ALINDI"

Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden İran'ın nükleer program dahilinde her türlü denetime ve diyaloğa açık olduğunu açıkça ifade ettiğini anımsatan Pezeşkiyan, denetim süreçlerinin ardından yaşanan güvenlik zafiyetlerine ve suikastlara tepki gösterdi:

"Her denetleme sırasında İran'ın nükleer merkezleri ve bilim insanları tespit edilerek suikastlara maruz kaldı."

MİNAB'DAKİ OKUL SALDIRISI VE İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında Minab'da bir okula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya da değinen Pezeşkiyan, ABD'nin bu katliamın hesabını vermediğini, buna rağmen küresel kamuoyunda insan hakları söylemini kullanmaya devam ettiğini savundu.

İran halkının bu koşullar altında bir müzakereye onay vermeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Her zaman suikastlar düzenleyen, yaptırımlar uygulayan, baskı kuran ve anlaşmaları bozan düşmanla müzakere etmek anlamlı değil ve milletimiz bunu kabul etmiyor."