Montella'dan İtalya mağlubiyeti sonrası 400 milyon Euro vurgusu

"Grupta durumumuz ne olacak göreceğiz, henüz net bir şey söylemek için erken. Değişiklikler yapmış olsak da yorgunluk vardı. Maçın başında zorlandık ama 1-1'den sonra iyiydik.

İki oyuncumuz sarı kart görmüştü ve hakem onlara tekrar sarı kart göstermeye niyetli görünüyordu, bu yüzden onları oyundan aldım."