A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.
Montella'dan İtalya mağlubiyeti sonrası 400 milyon Euro vurgusu
A Milli Takım'ın İtalya'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella ve Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. Montella, rakibin kadro değerine dikkat çekerken Mancini, Türkiye'nin iyi mücadele ettiğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
MANCINI: 'TÜRKİYE YİNE İYİ MÜCADELE ETTİ'
Roberto Mancini ise karşılaşmanın ardından şunları söyledi:
"Türkiye yine iyi mücadele etti ama İtalya olarak kazandığımız için mutluyuz."
"Grupta durumumuz ne olacak göreceğiz, henüz net bir şey söylemek için erken. Değişiklikler yapmış olsak da yorgunluk vardı. Maçın başında zorlandık ama 1-1'den sonra iyiydik.
İki oyuncumuz sarı kart görmüştü ve hakem onlara tekrar sarı kart göstermeye niyetli görünüyordu, bu yüzden onları oyundan aldım."
"Bugüne kadar işlerin gidişatından ve sonuçların olumlu olmasından memnunuz. Takım olarak oynadığımız oyunu gerçekten çok beğendim."
"Ben Vincenzo Montella'nın Türk Milli Takımı'yla çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Dünya Kupası'na taşıdı bu takımı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı.Türk Milli Takımı'nın iyi oynadığını ve çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum.
Çok önemli 3 oyuncusu yoktu ve ister istemez takımlar bunun bedelini ödemek zorunda kalıyorlar."
Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtirken özellikle İtalya'nın ikinci yarıda yaptığı değişikliklere dikkat çekti.
'TAM KADRO MÜCADELE VERMEDİK'
Montella'nın maç sonu açıklamaları şöyle:
"Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan. Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler.
Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben umutluyum. Bizim ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Tam kadro mücadele veremedik Uluslar Ligi’nde.
'BU DENEYİMİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KULLANACAĞIZ'
"Bu deneyimler çok önemli. İlk kez 4 maç üst üste oynadık. Burada kazandığımız tüm deneyimleri Avrupa Şampiyonası’nda kullanacağız."
'400 MİLYON DEĞERİNDE FUTBOLCULAR SOKTU'
"İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında tüm rakiplerle kora kor mücadele verdik. İkinci yarıda değişikliler yaptı rakip, 400 milyon değerinde futbolcular soktu. Bunlara karşı da mücadele veriyorsunuz. Ufak bir hatada istediğiniz gibi olmuyor."