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Kaynak: Haber Merkezi

İran'da Petrol Bakanlığı görevinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

İran basınında yer alan bilgilere göre Tabatabai, Paknejad'ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

İstifanın ardından Hamid Boverd'in vekaleten Petrol Bakanlığı görevine atandığı açıklandı. Paknejad'ın neden istifa ettiğine ilişkin ise herhangi bir gerekçe paylaşılmadı.