Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı?

WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güvenlik standartlarını artırmak amacıyla eski işletim sistemine sahip cihazlara erişim engeli getirmeye başladı.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 1

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, sistem güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için radikal bir adım attı.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 2

Sunucu taraflı başlatılan yeni uygulama kapsamında, işletim sistemi güncel olmayan telefonlardan gelen giriş talepleri doğrudan reddediliyor.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 3

Engellemeye takılan kullanıcıların ekranında, hesaplarına yeniden erişebilmeleri için cihaz yazılımlarını güncellemeleri gerektiği yönünde bir uyarı yer alıyor.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 4

GÜNCELLEME ADIMI ATLANAMIYOR

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 5

Uygulanan bu yeni kural, telefonda yüklü olan WhatsApp sürümünden bağımsız olarak hem Android hem de iOS kullanıcılarını etkiliyor.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 6

Güvenlik uyarısını geçmenin veya adımı atlamanın hiçbir yolu bulunmuyor.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 7

Cihazı artık resmi güncelleme desteği almayan kullanıcıların ise platformu kullanabilmek adına daha yeni bir telefon modeline geçmekten başka seçeneği kalmıyor.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 8

VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK HEDEFLENİYOR

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 9

Şirket henüz engellemeye yol açan minimum işletim sistemi sürümlerini resmi olarak detaylandırmasa da uygulamanın temel amacının uçtan uca şifreleme öncesi veri sızıntılarını önlemek olduğu belirtildi.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 10

Sistem düzeyindeki güvenlik açıklarının önüne geçmeyi hedefleyen platform, bu zorunluluğu yakın zamanda kullanıma sunduğu parola anahtarı (passkey) ve dolandırıcılık karşıtı güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak devreye soktu.

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WhatsApp'a erişim engellendi... Yeniden kullanmak için ne yapmalı? - Resim: 11
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