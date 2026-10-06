TELE2 Haber’in yeni adresi belli oldu

Taylan, şu açıklamayı yapmıştı:

“Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bırakın RTÜK’e 2 milyon vermeyi kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”