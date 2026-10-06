TELE1 çalışanları tarafından kurulan ve YouTube üzerinden yayın yapan TELE2 Haber, faaliyetlerini sonlandırmasının ardından yeni adresini açıkladı.
TELE2 Haber’in yeni adresi belli oldu
TELE2 Haber yayınlarını sonlandırırken yayın adresini de belli oldu. Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, sosyal medya hesabından duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
TELE2 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yeni mecrayı sosyal medyadan duyurdu.
TELE2 programcısı Murat Taylan, önce yaptığı açıklamada RTÜK tarafından iki lisans için 2 milyon lira bedel istendiğini ifade etmişti.
Taylan, şu açıklamayı yapmıştı:
“Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bırakın RTÜK’e 2 milyon vermeyi kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”
YENİ ADRES “TELE3 HABER” OLDU
TELE2 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yayınların sona ermesinin ardından yeni yayın
mecralarını duyurdu.
Sarılar, yaptığı paylaşımda yeni adresin “Tele3 Haber” olduğunu belirterek, “Yeni yayın mecramız Tele3 Haber
siz izleyicilerimize emanet..” ifadelerini kullandı.