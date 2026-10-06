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Basın camiası, Türk haberciliğinin ve sahanın tecrübeli isimlerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. TRT bünyesinde uzun yıllar görev yapan savaş muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Gazetecilik mesleğine 1989 yılında adım atan Öztürk, kariyeri boyunca dünyanın en tehlikeli noktalarında görev yaparak önemli gelişmeleri yerinden takip etti. Sahadan aktardığı haberlerle uzun yıllar ekranlarda izleyiciyle buluşan deneyimli gazeteci; Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere çok sayıda kriz ve çatışma bölgesinde habercilik yürüttü. Öztürk ayrıca TRT Haber ekranlarında yayımlanan “Yardım Konvoyu” programının da sunuculuğunu üstlendi.

YARALANMASINA RAĞMEN SAHAYI TERK ETMEDİ

Elips Haber'de yer alan habere göre meslek aşkıyla dolu kariyerinde büyük fedakarlıklar gösteren Öztürk, 2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı ve bir gözünü kaybetti. Yaşadığı bu ağır sağlık sorununa rağmen mesleğinden kopmayan Öztürk, sonraki yıllarda da sıcak çatışma alanlarında görev yapmayı sürdürdü.

SON OLARAK BEYRUT'TAYDI

Haber maratonuna son ana kadar sahada devam eden tecrübeli muhabir, 2026 yılında Beyrut'taki savaş bölgesinden gelişmeleri canlı yayınlar ve haber dosyalarıyla izleyicilere aktarmıştı.

Kariyeri boyunca hazırladığı haberler ve haber programlarıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Öztürk, gazetecilik faaliyetlerinin yanı sıra insani yardım organizasyonlarında da aktif rol almıştı.