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Kaynak: ANKA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgusunun ardından Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören’in olduğu 4 kişi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

BAŞKAN ÖZMEN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA", RÜŞVET ALMA" VE "SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Hakimliğin kararına göre, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkında “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından; Abdullah Erbin, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Hüdanur Yıldız, İbrahim Özdoğan, Mahmut Kırdemir, Mücahit Özdoğan, Özlem Kılıç, Serhan Urhan, Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut ve Yunus Emre Bulut hakkında ise “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu belirtildi.

Kararda, şüphelilerin kollukta, savcılıkta ve hakimlik huzurunda verdikleri ifadeler ile dosya kapsamında bulunan H.A ve E.B'nin beyanları, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere ilişkin inceleme ve tutanaklar, HTS kayıtları, kolluk tutanakları ile dosya içerisinde bulunan diğer bilgi, belge ve tutanakların mevcut delil durumunu oluşturduğu kaydedildi.

7 İHALE DOSYASI

Hakimlik kararında, soruşturma kapsamında incelenen ihaleler de tutuklanmaya gerekçe olarak gösterildi. Buna göre dosyada 7 ihaleye ilişkin inceleme ve tutanakların bulunduğu belirtildi. Kararda, mevcut delil durumu ve dosya içeriğine göre tutuklama nedenlerinin bulunduğu, soruşturmanın gizli olduğu ve devam ettiği, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.

4 KİŞİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Hakimlik, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Ali Yentur ve Bilal Gören hakkında ise savcılık tarafından yapılan tutuklama taleplerini ayrı ayrı reddetti.

Kararda, bu şüpheliler yönünden dosyada bulunan mevcut deliller ışığında tutuklamanın orantısız olacağı belirtildi. İsimleri geçen şüpheliler yönünden delillerin büyük ölçüde toplandığı ve güvence altına alındığı, şüphelilerin saklanacağı, müşteki, bilgi sahibi ve tanıklara baskı kuracağı yönünde somut olgular bulunmadığı kaydedildi. Şüphelilerin sabit ikametgah sahibi olmaları da dikkate alınarak, tutuklamadan beklenen amacın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği ve bu aşamada adli kontrol tedbirinin yeterli ve ölçülü olacağı kanaatine varıldığı ifade edildi. Hakimlik, adli kontrolle serbest bırakılan dört kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Şüphelilerin ayrıca ikametlerine en yakın kolluk birimine her cuma günü saat 08.00-21.00 arasında imza atmaları kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin savcılık ifadelerinin ardından Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. 28 şüpheli hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.