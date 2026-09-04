Küresel petrol piyasaları, jeopolitik krizlerin gölgesinde büyük bir çalkantı yaşıyor.

ABD ile İran arasındaki tırmanan gerilim ve Ukrayna’nın Rusya’ya ait petrol rafinerilerini hedef alan hava saldırıları, küresel ölçekte arz endişelerini zirveye taşıdı.

Petrol fiyatlarındaki bu tırmanış, Türkiye’deki akaryakıt pompalarına fahiş zam olarak yansıdı.

GECE YARISI POMPAYA YANSIDI

Alınan kararla birlikte motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzine ise 2,48 TL zam yapıldı. Gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıyan bu dev artışın ardından, özellikle motorin fiyatları üç büyükşehirde kritik psikolojik sınır olan 90 TL bandına dayandı ve bazı illerde bu sınırı aştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Son zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de oluşan güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekillendi:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 76,92 TL | Motorin 88,88 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 76,77 TL | Motorin 88,76 TL

Ankara: Benzin 77,87 TL | Motorin 90,00 TL

İzmir: Benzin 78,15 TL | Motorin 90,27 TL