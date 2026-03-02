Açılışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde gerileyerek yüzde 1,06 kayıpla 48.456,76 puana indi.S&P 500 endeksi yüzde 0,96 azalışla 6.812,58 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,15 kayıpla 22.407,37 puana geriledi.

Orta Doğu'daki gerilimin uzaması, küresel ticaret yollarında kesintiler ve enflasyonist baskıların yeniden yükselmesi risklerini artırırken, pay piyasaları negatif bir haftaya başlangıç yaptı.Geçen hafta ABD-İran müzakerelerinden sonuç çıkmaması jeopolitik riskleri tırmandırırken, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik büyük hava operasyonuyla çatışma somutlaştı.İran'ın saldırılara karşılık yakın ülkelerdeki ABD üsleri ve İsrail'e yönelik karşı hamleleri, bölgede uzun süreli çatışma korkularını tetikledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada operasyonların tam güçle devam ettiğini ve tüm hedeflere ulaşılana dek süreceğini vurguladı. İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirten Trump, bu sürenin daha kısa olabileceğini de ekledi.İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ise ABD'nin aksine İran'ın uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu belirterek, "düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceklerini" ifade etti.

KORKU ENDEKSİ YAKLAŞIK 3 AYIN ZİRVESİNDE



Gelişmeler risk algısını yükseltirken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği endişesi petrol ve küresel ticaret üzerinde baskı oluşturdu.Petrol fiyatları arz kaygılarının etkisiyle sıçradı; Brent petrol varil fiyatı TSİ 17.35 itibarıyla yüzde 8'in üzerinde artışla 79 dolara yükseldi. Aynı saatte WTI ham petrol varili 71,9 dolardan işlem gördü.Piyasalarda "korku endeksi" VIX, 22,16 seviyesine çıkarak yaklaşık üç ayın en yüksek değerini kaydetti.ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan artarak yüzde 4,04'e ulaştı.



HAVA YOLU HİSSELERİ DÜŞTÜ, SAVUNMA HİSSELERİ YÜKSELDİ



Orta Doğu tansiyonundan en olumsuz etkilenen sektör hava yolları oldu.Delta Air Lines hisseleri yüzde 2'nin, United Airlines yüzde 3'ün, American Airlines ise yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.Jeopolitik belirsizlik finans sektörünü de vurdu; Bank of America hisseleri yüzde 1'i, Citigroup hisseleri yüzde 2'yi aşan düşüş yaşadı.Savunma sanayii şirketleri ise yükseldi: Lockheed Martin, RTX ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 3'ün, Kratos Defense yüzde 7'nin, AeroVironment hisseleri yüzde 17'nin üzerinde prim yaptı.Petrol fiyatlarındaki sıçrama enerji hisselerini destekledi; Exxon Mobil ve ConocoPhillips yüzde 2'nin, Occidental Petroleum yüzde 1'in, Chevron hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ YANINDA ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR



Analistler, jeopolitik risklerin yapay zeka ve ticaret politikası belirsizlikleriyle birleştiğini, petrol yükselişinin enflasyonu körükleyebileceğini belirtiyor.Bu ortamda Fed'in temmuz ayına dek faizleri sabit tutacağı beklentileri güçlendi.

Yatırımcılar, Orta Doğu haber akışının yanı sıra cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini yakından izleyecek.