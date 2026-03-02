Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Nihat Kahveci’den Fenerbahçe'nin yıldızına sert eleştiri...
Süper Lig maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor programında karşılaşmayı değerlendirirken bazı isimleri de eleştirdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertli ekipte bazı isimler, alınan sonuç kadar performanslarıyla da eleştiri konusu oldu.
Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor programında Fenerbahçe’yi değerlendirdi ve bazı oyuncuları sert sözlerle eleştirdi.
Kahveci, Cherif için, “İlk yarı sahada yok. Cherif’i izleyin, sanki altyapıda ilk defa idmana çıkmış bir oyuncu profili… Taraftarların kahrolduğu bir performans. Çünkü burası Fenerbahçe. En-Nesyri gitmiş, Duran gitmiş, herkes bağıra bağıra ‘forvet oyuncu lazım’ derken, Cherif’in sahadaki görüntüsü buna hiç uymuyor” ifadelerini kullandı.
Ön hattaki tercihler için de yorum yapan Kahveci, “Fenerbahçe’nin ön tarafında bana göre Cherif olamaz. En-Nesyri geldiğinden beri 40 gol attı, giderken kimsenin bir şey demediği yerde Fenerbahçe ‘Cherif ile yol alır’ dersem ben futbolu anlamıyorum” dedi.
Kaleci Ederson ve Oosterwolde’nin performansını da eleştiren Kahveci, “Streek’in attığı kafa golünü çıkarman lazım Ederson, neyi tokatlıyorsun? Fedakarlık ettin, tebrik edilir. Oosterwolde de aynı. Ama bu tebrik, maça müdahale etmekle artar. Ne Oosterwolde ne de Ederson iyiydi” yorumunu yaptı.
Ayrıca Kahveci, "Bu kadar pozisyon vermesi, Fenerbahçe'nin defansif açıdan ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösteriyor. En büyük sebebi de defansın lideri, cengaveri Skriniar'ın eksikliği." ifadelerini de kullandı.
Fenerbahçe, bu beraberlikle puanını 54’e yükseltirken, lider Galatasaray ile arasındaki fark 4 puan olarak kaldı.
Ayrıca Fenerbahçe, geçtiğimiz haftada da Kasımpaşa'ya son dakikada 2 puan bırakmıştı.
Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki hafta Samsunspor'u evinde ağırlayacak.