İktidarın 'Terörsüz Türkiye' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilmenin önünü açacak olan yeni anayasa çağrıları sürerken, muhalefet ve vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ediyor.
Son anket ortaya çıktı: Muhalif seçmen Cumhurbaşkanlığı için tercihini yaptı
ASAL Araştırma son anketinde "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" diye sordu. Muhalif seçmenlerin tercihi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.Dilek Taşdemir
Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. ASAL Araştırma 13-21 Şubat tarihlerinde 26 şehirde 2 bin 15 seçmene "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" diye sordu.
Anket sonuçlarındaki muhalif isimler aldıkları oy oranlarıyla dikkat çekti.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu oyların 1.6'sını aldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oyların 2.1'ini aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oyların yüzde 3.0'ü aldı.
Her fırsatta Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyların 5.0'ını aldı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş oyların yüzde 5.5'ini aldı.
ASAL Anketin "Cumhurbaşkanı" anketinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oyların yüzde 21.0'ını alırken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 17.8'ini aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oyların 21.0'ını alması 'muhalif seçmen tercihini yaptı' yorumlarına sebep oldu.