Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar

Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar

Osmanlı sarayında padişahın huzurunda konuşmak, doğrudan bakmak yasaktı; dilsiz görevliler sırları korur, yemekler zehir için tadılır, Enderun'da disiplin demir gibiydi. Günümüz için inanılmaz kurallar!

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 1

Osmanlı saray hayatı, dışarıdan bakıldığında görkemli görünse de katı disiplin ve sıkı kurallarla yönetiliyordu. Özellikle Topkapı Sarayı'nda padişahtan en alt görevliye kadar herkes belirli protokollere bağlı kalırdı. Bu kurallar, devlet otoritesini korumak, sırları saklamak ve hiyerarşiyi sürdürmek amacıyla uygulanırdı. Günümüzde oldukça şaşırtıcı gelen bu uygulamalar, sarayın bambaşka bir dünya olduğunu gösteriyor.

1 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 2

PADİŞAHIN HUZURUNDA KONUŞMA YASAĞI

Padişahın huzurunda izinsiz konuşmak büyük saygısızlık sayılırdı.Dilsiz ve Sağır Görevlilerin Özel Rolü Saray sırlarının korunması için bazı görevliler bu kişilerden seçilirdi.

2 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 3

YEMEKLERİN ZEHİR KONTROLÜ

Zehirlenme ihtimaline karşı yemekler kontrol edilirdi.

3 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 4

ENDERUN'DA SERT DİSİPLİN

Saray okulu öğrencileri sıkı eğitimden geçerdi

4 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 5

HİYERARŞİK OTURMA VE DAVRANIŞ DÜZENİ

Oturma düzeninden konuşmaya kadar her şey rütbeye bağlıydı.

5 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 6

PADİŞAHA DOĞRUDAN BAKMA YASAĞI

Padişaha doğrudan bakarak, padişahla göz teması kurmak saygısızlık olarak kabul edilirdi.

6 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 7

HAREMDE ZORUNLU EĞİTİM

Haremdeki kadınlar müzikten edebe kadar pek çok konuda eğitim alırdı.

7 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 8

HAREM'E GİRİŞTE SIKI GÜVENLİK

Harem, sarayın en korunaklı alanlarından biriydi. Sıkı güvenlik önlemleri alınıyordu.

8 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 9

KIYAFETLERDE KATI STATÜ KURALLARI

Herkesin kıyafeti statüsünü gösterirdi.

9 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 10

SARAY'DA SESSİZLİĞİN TEMEL KURAL OLMASI

Saray'da özellikle eğitim alanlarında yüksek sesle konuşmak yasaktı.

10 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 11

PADİŞAH EŞYALARINA DOKUNMA YASAĞI

Padişah eşyalarına izinsiz dokunmak ciddi bir suçtu.

11 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 12

HER BÖLÜMDE FARKLI KESİN KURALLAR

Saray'ın tüm bölümlerinde farklı ama kesin kurallar uygulanırdı.

12 13
Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar - Resim: 13

GECE DOLAŞIMININ SINIRLANMASI

Belirli saatlerden sonra dolaşım sınırlandırılırdı.

13 13
