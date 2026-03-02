Osmanlı'da hayat sandığınız gibi değildi: İşte sadece saraylarda geçerli ilginç kurallar

Osmanlı saray hayatı, dışarıdan bakıldığında görkemli görünse de katı disiplin ve sıkı kurallarla yönetiliyordu. Özellikle Topkapı Sarayı'nda padişahtan en alt görevliye kadar herkes belirli protokollere bağlı kalırdı. Bu kurallar, devlet otoritesini korumak, sırları saklamak ve hiyerarşiyi sürdürmek amacıyla uygulanırdı. Günümüzde oldukça şaşırtıcı gelen bu uygulamalar, sarayın bambaşka bir dünya olduğunu gösteriyor.