ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonrası gerilim savaşa döndü. İran dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey komutanlar öldürüldü. Hamaney ve üst düzey komutanlara yönelik düzenlenen saldırılardan sağ kurtulan İsmail Kaani için "İran'ı satan komutan bu mu?" soruları sorulmaya başladı.
İran'ı satan komutan Kaani mi? Tüm saldırılardan nasıl sağ kurtuldu?
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta, tüm saldırılardan sağ kurtulan İsmail Kaani için "ajan" iddiaları ortaya atıldı.Derleyen: Aykut Metehan
Ali Hamaney, üst düzey komutanlarla toplantı yaptığı sırada düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıda Hamaney'in yanı sıra birçok üst düzey komutan da öldürüldü. Bu toplantıda bulunmasına rağmen sağ kurtulan İsmail Kaani'nin toplantıdan erken ayrıldığı belirtiliyor.
DAHA ÖNCE DE 2 AĞIR SALDIRIDAN SAĞ KURTULMUŞTU
Kaani, 27 Eylül 2024'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü gün Lübnan'da bulunmasına rağmen hedef alınmamış ve saldırılardan sağ kurtulmuştu. Nasrallah'ı evinde ziyaret eden Kaani'nin bu saldırıdan nasıl kurtulduğu bilinmiyor.
ASLA HEDEF ALINMIYOR
Haziran 2025'de başlayan ve 12 gün süren İran-İsrail savaşında, İran'ın üst düzey komuta kademesi nokta atışı operasyonlarla hedef alınmış ve infaz edilmişti. Çatışmalarda birçok üst düzey İranlı komutan öldürülürken, Kaani'ye karşı herhangi bir operasyon düzenlenmemişti
HAİN Mİ, TESADÜF MÜ?
Kaani'nin, İsrail ve ABD'nin hedef aldığı komutanlar arasında bulunmaması dikkat çekti.
Kaani'nin tüm saldırılardan sağ olarak kurutulması veya saldırılarda doğrudan hedef alınmaması akıllara "İran'ı satan adam bu mu?" sorusunu getirdi.
Kaani'nin kurtuluşlarının tesadüf mü olduğu yoksa Kaani'nin tüm saldırıları önceden haber mi aldığı bilinmiyor...