İran'ı satan komutan Kaani mi? Tüm saldırılardan nasıl sağ kurtuldu?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonrası gerilim savaşa döndü. İran dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey komutanlar öldürüldü. Hamaney ve üst düzey komutanlara yönelik düzenlenen saldırılardan sağ kurtulan İsmail Kaani için "İran'ı satan komutan bu mu?" soruları sorulmaya başladı.