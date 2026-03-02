Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü sert düşüşle tamamladı. Endeks, yüzde 2,71 değer kaybederek 13.346,43 puana geriledi.

Önceki kapanışa göre 371,39 puan azalan endekste toplam işlem hacmi 186,2 milyar lira oldu. Gün içinde en fazla kayıp bankacılık hisselerinde görülürken, bankacılık endeksi yüzde 7,43, holding endeksi ise yüzde 3,90 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,09 ile ticaret olurken, en fazla değer kaybeden sektör bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve ardından gelen misillemeler risk iştahını düşürdü. Artan jeopolitik gerilim nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı ve satış baskısının güçlendiği belirtildi.

BIST 100 endeksi gün içinde 12.987 puan seviyesine kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak günü negatif bölgede tamamladı.

Öte yandan yatırımcılar yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri ve ekonomik göstergeleri de yakından izliyor. Analistler, kısa vadede Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalarda yön belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan seviyeleri destek, 13.500 ve 13.600 puan seviyeleri ise direnç olarak değerlendiriliyor.