İran’ın Suudi Arabistan’daki ARAMCO Ras Tanura rafinerisi ve Katar’daki Ras Laffan tesisini kamikaze İHA’larla vurmasının küresel piyasalardaki etkileri Türkiye’ye ulaştı.
Motorin ve benzine yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorin ve benzin fiyatlarına rekor zam kapıda: İran’ın Suudi Arabistan ve Katar’daki petrol tesislerine saldırısı, brent petrolü yükseltti, Türkiye’de motorin litre fiyatı 67 TL’ye yaklaşacak.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan bu tesislerin hasar görmesiyle brent petrol varil fiyatlarında sert artış yaşandı. Bu durum, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına “tarihi zam” olarak yansıyacak.
LPG’den sonra asıl şok motorinde geliyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, daha önce LPG’ye gelen 65 kuruşluk zammın şoku atlatılamadan, benzin ve motorin fiyatlarında büyük güncelleme yapılacak.
Uluslararası piyasalardaki savaş fiyatlaması nedeniyle 3 Mart’ı 4 Mart’a bağlayan gece itibarıyla:
- Motorin: 5,60 TL zam
- Benzin: 2,10 TL zam
Bu artışın ardından Ankara’da motorinin litre fiyatı 67 TL’ye yaklaşacak, İstanbul ve İzmir’de de benzer rekor seviyeler görülecek.
Ekonomistler, Merkez Bankası’nın TL likiditesini sıkılaştırma ve vadeli döviz satımı gibi önlemlerle döviz kurundaki paniği frenlediğini belirtiyor
Ancak küresel petrol fiyatlarındaki şokun doğrudan iç piyasaya yansıması ve motorine tek seferde gelen zam, gıda ve ulaşım başta olmak üzere tüm sektörde zincirleme fiyat artışlarına yol açabilir.
Vatandaşlar, savaşın faturasının pompaya yansımasından endişeli.