Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Velayeti, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın İran’a ait olduğunu belirterek, “Dünyadaki hiçbir güç bu boğazı İran’ın egemenliğinden alamaz” ifadelerini kullandı.

EGEMENLİK VURGUSU

Velayeti açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın İran için kritik bir kazanım olduğunu ifade ederek, bu durumun ülkenin egemenlik hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD GERİLİMİ GÜNDEMDE

Açıklamada, ABD’nin bölgedeki politikalarına da dolaylı olarak değinilirken, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası gündemdeki önemine bir kez daha dikkat çekildi.

STRATEJİK ÖNEM

Dünya petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir konumda bulunuyor.

Velayeti’nin sözleri, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.