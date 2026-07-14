Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran meclisinin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ne ilişkin yasa tasarısını paylaştı.

“YASA TASARISI MECLİS’E SUNULDU”

İran ile ABD arasındaki çatışmaların devam ettiği geceye işaret eden Azizi, “Dün gece, Amerikan insansız hava araçlarının imha edilmesiyle eş zamanlı olarak, 'Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı' meclisin açık oturumunda sunuldu” açıklamasında bulundu.

“DÜŞMANLARIMIZIN UYKUSUNU KAÇIRACAK”

Azizi, İran Meclisinin, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda “kırmızı çizgilerinde kararlı bir şekilde” durduğunu ifade ederek “Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır” sözlerini sarf etti.