Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda

Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda

İngiltere karşısında son dakikalarda gelen galibiyetle finale yükselen Arjantin, maç sonrası açılan pankart nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Diğer
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Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Arjantin, adını finale yazdırdı. Ancak tarihi zaferin ardından sahada yaşanan bir gelişme, kutlamaların önüne geçti.

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Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda - Resim: 2

Sahada geri dönüş, sonrasında kriz

Atlanta’da oynanan mücadelede Arjantin, 85. dakikada Enzo Fernandez ve uzatma anlarında Lautaro Martinez’in golleriyle geri dönüşe imza attı. Bu sonuçla son şampiyon finale yükseldi.

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Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda - Resim: 3

Pankart tartışma yarattı

Maçın ardından Arjantinli futbolcuların “Falkland Adaları Arjantin’indir” yazılı pankartı sahada açması, iki ülke arasındaki tarihi gerilimi yeniden gündeme taşıdı. 1982 yılında İngiltere ile Arjantin arasında yaşanan savaşın etkisiyle bu mesaj siyasi bir kriz olarak değerlendirildi.

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Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda - Resim: 4

FIFA devreye girebilir

FIFA’nın siyasi içerikli mesajlara yönelik katı kuralları bulunurken, söz konusu pankartın “siyasi eylem” kapsamında değerlendirilmesi halinde Arjantin Futbol Federasyonu’na ceza verilmesi bekleniyor.

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Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda - Resim: 5

Benzer olay daha önce yaşandı

Arjantin, 2014 yılında da benzer bir pankart nedeniyle FIFA tarafından para cezasına çarptırılmıştı. Bu durum, yeni bir yaptırım ihtimalini güçlendiriyor.

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Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda - Resim: 6

Siyasi gerilim tırmandı

Arjantin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel’in maç sonrası yaptığı paylaşımlar da tartışmayı büyüttü. Villarruel, pankartlı görüntüleri paylaşarak sert ifadeler kullandı.

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Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda - Resim: 7

Scaloni’den sağduyu çağrısı

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise yaşanan gelişmeler sonrası spor ile siyasetin ayrılması gerektiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, “Bu sadece bir futbol maçı, geçmişle karıştırmamalıyız” ifadelerini kullandı.

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Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda - Resim: 8

Finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz’da İspanya ile karşılaşacak. Ancak bu kritik mücadele öncesinde gözler FIFA’nın vereceği olası karara çevrildi.

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