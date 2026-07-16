2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Arjantin, adını finale yazdırdı. Ancak tarihi zaferin ardından sahada yaşanan bir gelişme, kutlamaların önüne geçti.
Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda
İngiltere karşısında son dakikalarda gelen galibiyetle finale yükselen Arjantin, maç sonrası açılan pankart nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.Kaynak: Diğer
Sahada geri dönüş, sonrasında kriz
Atlanta’da oynanan mücadelede Arjantin, 85. dakikada Enzo Fernandez ve uzatma anlarında Lautaro Martinez’in golleriyle geri dönüşe imza attı. Bu sonuçla son şampiyon finale yükseldi.
Pankart tartışma yarattı
Maçın ardından Arjantinli futbolcuların “Falkland Adaları Arjantin’indir” yazılı pankartı sahada açması, iki ülke arasındaki tarihi gerilimi yeniden gündeme taşıdı. 1982 yılında İngiltere ile Arjantin arasında yaşanan savaşın etkisiyle bu mesaj siyasi bir kriz olarak değerlendirildi.
FIFA devreye girebilir
FIFA’nın siyasi içerikli mesajlara yönelik katı kuralları bulunurken, söz konusu pankartın “siyasi eylem” kapsamında değerlendirilmesi halinde Arjantin Futbol Federasyonu’na ceza verilmesi bekleniyor.
Benzer olay daha önce yaşandı
Arjantin, 2014 yılında da benzer bir pankart nedeniyle FIFA tarafından para cezasına çarptırılmıştı. Bu durum, yeni bir yaptırım ihtimalini güçlendiriyor.
Siyasi gerilim tırmandı
Arjantin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel’in maç sonrası yaptığı paylaşımlar da tartışmayı büyüttü. Villarruel, pankartlı görüntüleri paylaşarak sert ifadeler kullandı.
Scaloni’den sağduyu çağrısı
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise yaşanan gelişmeler sonrası spor ile siyasetin ayrılması gerektiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, “Bu sadece bir futbol maçı, geçmişle karıştırmamalıyız” ifadelerini kullandı.
Finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz’da İspanya ile karşılaşacak. Ancak bu kritik mücadele öncesinde gözler FIFA’nın vereceği olası karara çevrildi.