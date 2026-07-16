Arjantin'e final öncesi FIFA cezası kapıda

Pankart tartışma yarattı

Maçın ardından Arjantinli futbolcuların “Falkland Adaları Arjantin’indir” yazılı pankartı sahada açması, iki ülke arasındaki tarihi gerilimi yeniden gündeme taşıdı. 1982 yılında İngiltere ile Arjantin arasında yaşanan savaşın etkisiyle bu mesaj siyasi bir kriz olarak değerlendirildi.