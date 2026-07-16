2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverler tarihi bir geri dönüşe tanıklık etti.

Atlanta'da oynanan dev maçta İngiltere karşısında son bölüme 1-0 geride giren Arjantin, pes etmeyerek son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu: Tarihi geri dönüş - Resim : 1

İNGİLTERE FİNALİN KAPISINI ARALADI

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda savunmaya çekilen Thomas Tuchel'in öğrencileri, final için geri sayıma geçerken Arjantin baskısını giderek artırdı.

2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu: Tarihi geri dönüş - Resim : 2

MESSİ LİDERLİĞİNİ GÖSTERDİ

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Lionel Messi sahneye çıktı.

Yıldız futbolcunun hazırladığı pozisyonda Enzo Fernandez fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi. Bu golle birlikte maçın tüm havası değişirken Arjantin tribünleri adeta yeniden ayağa kalktı.

2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu: Tarihi geri dönüş - Resim : 3

LAUTARO 90+2'DE YIKTI

Beraberlik golünün ardından tüm hatlarıyla yüklenen Arjantin, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.

90+2. dakikada oyuna sonradan giren Lautaro Martinez, sağ kanattan Messi'nin adrese teslim ortasını yaptığı kafa vuruşuyla gole çevirerek fişi çekti.

Son düdükle birlikte büyük sevinç yaşayan son şampiyon Arjantin, 1-0 geriye düştükleri mücadeleyi 2-1 kazanarak Dünya Kupası'nda bir kez daha finale yükselmeyi başardı.

FİNALDE DEV RANDEVU

Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

Lionel Messi ve arkadaşları, üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkarken, İspanya ise 2010'dan sonra yeniden kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

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