Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverler tarihi bir geri dönüşe tanıklık etti.

Atlanta'da oynanan dev maçta İngiltere karşısında son bölüme 1-0 geride giren Arjantin, pes etmeyerek son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

İNGİLTERE FİNALİN KAPISINI ARALADI

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle öne geçti.

⚽ Anthony Gordon attı İngiltere öne geçti! Final için avantaj İngiltere'de. pic.twitter.com/ruPFGTCCG4 — TRT Spor (@trtspor) July 15, 2026

Kalan dakikalarda savunmaya çekilen Thomas Tuchel'in öğrencileri, final için geri sayıma geçerken Arjantin baskısını giderek artırdı.

MESSİ LİDERLİĞİNİ GÖSTERDİ

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Lionel Messi sahneye çıktı.

⚽ Arjantin'in baskısı sonuç verdi! Enzo Fernandez harika bir şutla kilidi açtı! pic.twitter.com/3tzGp2ZmRG — TRT Spor (@trtspor) July 15, 2026

Yıldız futbolcunun hazırladığı pozisyonda Enzo Fernandez fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi. Bu golle birlikte maçın tüm havası değişirken Arjantin tribünleri adeta yeniden ayağa kalktı.

LAUTARO 90+2'DE YIKTI

Beraberlik golünün ardından tüm hatlarıyla yüklenen Arjantin, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.

90+2. dakikada oyuna sonradan giren Lautaro Martinez, sağ kanattan Messi'nin adrese teslim ortasını yaptığı kafa vuruşuyla gole çevirerek fişi çekti.

⚽ İnanılmaz bir maç daha! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Lautaro Martinez, Arjantin'i öne geçirdi! pic.twitter.com/1b5kA6fBmH — TRT Spor (@trtspor) July 15, 2026

Son düdükle birlikte büyük sevinç yaşayan son şampiyon Arjantin, 1-0 geriye düştükleri mücadeleyi 2-1 kazanarak Dünya Kupası'nda bir kez daha finale yükselmeyi başardı.

FİNALDE DEV RANDEVU

Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

Lionel Messi ve arkadaşları, üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkarken, İspanya ise 2010'dan sonra yeniden kupayı müzesine götürmeye çalışacak.