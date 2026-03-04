ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile çıkan savaş 5 gündür devam ediyor. İran, savaşın başlaması sonrası bölgedeki ABD üslerine saldırdı. İHA ve füzelerle gerçekleşen saldırılar özellikle Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan’daki üslerde yoğunlaştı.

New York Times gazetesi, ABD üslerinin İran saldırıları sonrası son durumunu paylaştı. Ortaya çıkan uydu görüntüleri, üslerde meydana gelen hasarı gözler önüne serdi. Haberde, saldırılar sonrası üslerde özellikle iletişim altyapısının ciddi hasar aldığı belirtiliyor.

İran’ın saldırı düzenlediği üsler arasında ABD 5. Filosunun Bahreyn’deki üssü, Katar'daki El Udeid Hava Üssü, Kuveyt'teki Camp Arifjan ve Ali El Salem Üssü, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki askeri tesisler yer aldı.

İşte ortaya çıkan uydu görüntüleri: