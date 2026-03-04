Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi...

Kupa Karşılaşmaları

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Türkiye Kupası’nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 5 kez galip gelirken, yeşil-mavililer 2 kez kazanmayı başardı. 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kartal, bu müsabakalarda toplam 14 gol atarken, Karadeniz ekibi 8 golle karşılık verdi.