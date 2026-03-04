Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın’ın karşılaşmada geniş bir rotasyon yapması bekleniyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 2

Saat 20:30’da başlayacak bu karşılaşma, A Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 3

Beşiktaş’ın karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 4

Sergen Yalçın, Süper Lig’de Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi rotasyonu düşünerek karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro tercih edecek.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 5

Sergen Hoca, Vasquez, Gökhan, Yasin, Jota ve Kartal gibi son haftalarda fazla şans bulamayan birçok oyuncuya ilk 11’de görev verecek.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 6

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 7

İşte Muhtemel İlk 11'ler

Beşiktaş: Vasquez, Gökhan, Djalo, Yasin, Rıdvan, Rashica, Ndidi, Salih, Kartal, Jota, Mustafa.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 8

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Mebude, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 9

Kupa Karşılaşmaları

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Türkiye Kupası’nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 5 kez galip gelirken, yeşil-mavililer 2 kez kazanmayı başardı. 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kartal, bu müsabakalarda toplam 14 gol atarken, Karadeniz ekibi 8 golle karşılık verdi.

Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi... - Resim: 10

İki takım arasında bu sezon Süper Lig’de oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Kaynak: Spor Servisi
