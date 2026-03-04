Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi: Rotasyonun da böylesi...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın’ın karşılaşmada geniş bir rotasyon yapması bekleniyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Saat 20:30’da başlayacak bu karşılaşma, A Haber'den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş’ın karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.
Sergen Yalçın, Süper Lig’de Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi rotasyonu düşünerek karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro tercih edecek.
Sergen Hoca, Vasquez, Gökhan, Yasin, Jota ve Kartal gibi son haftalarda fazla şans bulamayan birçok oyuncuya ilk 11’de görev verecek.
Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.
İşte Muhtemel İlk 11'ler
Beşiktaş: Vasquez, Gökhan, Djalo, Yasin, Rıdvan, Rashica, Ndidi, Salih, Kartal, Jota, Mustafa.
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Mebude, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil.
Kupa Karşılaşmaları
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Türkiye Kupası’nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 5 kez galip gelirken, yeşil-mavililer 2 kez kazanmayı başardı. 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kartal, bu müsabakalarda toplam 14 gol atarken, Karadeniz ekibi 8 golle karşılık verdi.
İki takım arasında bu sezon Süper Lig’de oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.