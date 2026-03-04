CNN’e göre Trump yönetimi, İran’da ayaklanma için Kürt gruplarla temas kurdu. Planın amacı, İran'da savaş enerjisini iç karışıklıklara bölerek rejim tartışmalarını yeniden alevlendirmek.

ABD merkezli yayın organı CNN, CIA’in İran’da rejim karşıtı hareketliliği artırmak amacıyla Kürt silahlı gruplarla temas yürüttüğünü öne sürdü. Habere göre, Donald Trump yönetimi İran’daki muhalif unsurlar ve Irak’taki Kürt liderlerle askeri destek konusunda aktif görüşmeler gerçekleştiriyor.

SINIR HATTINDA HAREKETLİLİK

CNN’in dayandırdığı kaynaklara göre, İranlı Kürt silahlı grupların Irak-İran sınırında, özellikle Irak Kürdistan Bölgesi’nde binlerce silahlı unsuru bulunuyor. Savaşın başlamasından bu yana bazı gruplar, yakında harekete geçebileceklerine dair mesajlar verirken İran ordusuna saf değiştirme çağrısında bulundu.

İran İslam Devrim Muhafızları ise söz konusu gruplara yönelik saldırılar düzenlediğini ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

TRUMP–KDPI TEMASI İDDİASI

Haberde ayrıca, Trump’ın İran Kürdistanı Demokratik Partisi (KDPI) lideri Mustafa Hijri ile görüştüğü iddia edildi. İranlı üst düzey bir Kürt yetkili, Kürt muhalif güçlerin önümüzdeki günlerde İran’ın batısında kara operasyonuna katılmasının beklendiğini söyledi.

Aynı kaynak, mevcut konjonktürü “büyük bir fırsat” olarak nitelendirirken, milislerin ABD ve İsrail’den destek beklediğini ifade etti.

HEDEF: İRAN’I İÇERİDEN ZAYIFLATMAK

Görüşmelere aşina bir isim, planın Kürt güçlerinin İran güvenlik birimleriyle çatışarak askeri kaynakları oyalaması ve büyük şehirlerde yeni protesto dalgalarının önünü açması üzerine kurulu olduğunu belirtti. Bir ABD’li yetkili ise Kürt grupların bölgede kaos yaratarak Tahran yönetiminin askeri kapasitesini zayıflatabileceğini savundu.

Diğer senaryolarda ise Kürt güçlerinin İran’ın kuzeyinde kontrol sağlayarak İsrail açısından tampon bölge oluşturabilecek bir alanı elde tutması ihtimali üzerinde duruluyor.

IRAK KÜRDİSTANI KRİTİK KONUMDA

İranlı Kürt gruplarına silah sevkiyatının gerçekleşebilmesi için Irak Kürt yönetiminin desteğinin gerekeceği belirtiliyor. Irak Kürdistan Bölgesi’nin, hem silah geçişi hem de operasyonel üs olarak kilit rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Haberde yer alan iddialar, Orta Doğu’daki savaşın yalnızca cephe hattıyla sınırlı kalmayabileceğine ve bölgesel dengelerin daha da sarsılabileceğine işaret ediyor.