İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından Tahran yönetimi misilleme saldırılarına başladı. Son üç günde İran’ın hedef aldığı ABD askeri üsleri ve Amerikan varlıklarının bulunduğu noktalar bölge genelinde alarm durumuna geçti.
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri...
İran, ABD ve İsrail operasyonlarına misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı; hava savunma sistemleri alarma geçti. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Bahreyn – ABD 5. Filo Karargâhı
İran’ın saldırı dalgasında hedef alınan en kritik noktalardan biri Bahreyn’de konuşlu ABD 5. Filo oldu. Deniz Kuvvetleri’ne ait karargâhın bulunduğu bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Katar – Al Udeid Hava Üssü
Katar’daki ABD’nin en büyük Orta Doğu hava üssü olan Al Udeid’in de füze ve İHA tehdidi altında kaldığı aktarıldı. Bölgedeki savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.
Kuveyt – ABD Askeri Konuşlanma Bölgeleri
Kuveyt’te bulunan Amerikan askeri unsurlarının konuşlu olduğu alanların İran tarafından hedef alındığı öne sürüldü. Patlama sesleri duyulduğu ve hava savunma önlemlerinin devreye alındığı bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri – Al Dhafra Hava Üssü
BAE’de, Abu Dabi yakınlarındaki Al Dhafra Hava Üssü de hedef gösterilen noktalar arasında yer aldı. ABD unsurlarının bulunduğu üs çevresinde savunma sistemlerinin çalıştığı ifade edildi.
Irak – ABD üsleri (Erbil ve diğer bölgeler)
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üslerin de insansız hava araçları ve füze saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. Özellikle Erbil çevresindeki Amerikan askeri varlığına yönelik girişimler dikkat çekti.
Dubai detayı
Dubai’de doğrudan bir ABD askeri üssü bulunmuyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri genelindeki saldırı dalgası sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve bazı sivil bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Bu nedenle Dubai olayların etkilediği şehirler arasında yer aldı, ancak teknik olarak “ABD üssü” olarak kayda geçen bir hedef bulunmuyor.
Genel Durum
Bölge ülkeleri yüksek alarm seviyesine geçerken, saldırıların bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtiliyor. ABD ve bölge ülkelerinden henüz tüm hedeflere ilişkin ayrıntılı hasar teyidi yapılmadı.