Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri...

İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri...

İran, ABD ve İsrail operasyonlarına misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı; hava savunma sistemleri alarma geçti. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri... - Resim: 1

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından Tahran yönetimi misilleme saldırılarına başladı. Son üç günde İran’ın hedef aldığı ABD askeri üsleri ve Amerikan varlıklarının bulunduğu noktalar bölge genelinde alarm durumuna geçti.

1 8
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri... - Resim: 2

Bahreyn – ABD 5. Filo Karargâhı

İran’ın saldırı dalgasında hedef alınan en kritik noktalardan biri Bahreyn’de konuşlu ABD 5. Filo oldu. Deniz Kuvvetleri’ne ait karargâhın bulunduğu bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

2 8
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri... - Resim: 3

Katar – Al Udeid Hava Üssü

Katar’daki ABD’nin en büyük Orta Doğu hava üssü olan Al Udeid’in de füze ve İHA tehdidi altında kaldığı aktarıldı. Bölgedeki savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.

3 8
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri... - Resim: 4

Kuveyt – ABD Askeri Konuşlanma Bölgeleri

Kuveyt’te bulunan Amerikan askeri unsurlarının konuşlu olduğu alanların İran tarafından hedef alındığı öne sürüldü. Patlama sesleri duyulduğu ve hava savunma önlemlerinin devreye alındığı bildirildi.

4 8
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri... - Resim: 5

Birleşik Arap Emirlikleri – Al Dhafra Hava Üssü

BAE’de, Abu Dabi yakınlarındaki Al Dhafra Hava Üssü de hedef gösterilen noktalar arasında yer aldı. ABD unsurlarının bulunduğu üs çevresinde savunma sistemlerinin çalıştığı ifade edildi.

5 8
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri... - Resim: 6

Irak – ABD üsleri (Erbil ve diğer bölgeler)

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üslerin de insansız hava araçları ve füze saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. Özellikle Erbil çevresindeki Amerikan askeri varlığına yönelik girişimler dikkat çekti.

6 8
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri... - Resim: 7

Dubai detayı

Dubai’de doğrudan bir ABD askeri üssü bulunmuyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri genelindeki saldırı dalgası sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve bazı sivil bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Bu nedenle Dubai olayların etkilediği şehirler arasında yer aldı, ancak teknik olarak “ABD üssü” olarak kayda geçen bir hedef bulunmuyor.

7 8
İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri... - Resim: 8

Genel Durum

Bölge ülkeleri yüksek alarm seviyesine geçerken, saldırıların bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtiliyor. ABD ve bölge ülkelerinden henüz tüm hedeflere ilişkin ayrıntılı hasar teyidi yapılmadı.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro