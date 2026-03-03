İran’ın saldırı düzenlediği ABD üsleri...

Dubai detayı

Dubai’de doğrudan bir ABD askeri üssü bulunmuyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri genelindeki saldırı dalgası sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve bazı sivil bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Bu nedenle Dubai olayların etkilediği şehirler arasında yer aldı, ancak teknik olarak “ABD üssü” olarak kayda geçen bir hedef bulunmuyor.