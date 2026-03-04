Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız

Türkiye Genelinde Emsal Olabilir

Kararın, benzer kota uygulamalarının bulunduğu diğer şehirler için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu karar, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı konusunda yeni bir hukuki sürecin önünü açabilir.