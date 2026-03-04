Türkiye'de ücretsiz ulaşım hakkına sahip milyonlarca vatandaş, kart iptali veya sınırlamalarla bu haklarında yoksun bırakılıyor.
Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız
Son dönemlerde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım kartlarına, belediye meclislerinde alınan kararlarla sınırlamalar getiriliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise konuyu yargıya taşıyor.Derleyen: Aykut Metehan
Elazığ’da 65 yaş üstüne getirilen ücretsiz ulaşım kotası mahkemeden döndü. Karar, diğer iller için de emsal niteliği taşıyor.
65 Yaş Üstüne Kota Dalgası
Son dönemde birçok şehirde 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkına sınırlama getirilmeye başlandı. Belediyeler aylık ücretsiz biniş sayısına kota uyguluyor.
Karabük’te 30 Biniş Sınırı
Karabük’te 1 Ocak itibarıyla emeklilere otobüslerde ay boyunca yalnızca 30 ücretsiz biniş hakkı tanındı. Uygulama kamuoyunda tartışma yarattı.
Elazığ’da 60 Binişle Sınırlandırılmıştı
Benzer bir uygulama Elazığ’da hayata geçirildi. 65 yaş üstü yurttaşların ücretsiz ulaşım hakkı aylık 60 binişle sınırlandırıldı.
Elazığ’da yaşayan bir emekli, söz konusu sınırlamanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kararı yargıya taşıdı. Dava, Elazığ İdare Mahkemesi’nde görüldü.
“Sosyal Devlet İlkesine Aykırı”
Dava dilekçesinde, ücretsiz ulaşım hakkının sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu ve belediyelerin bu hakkı kısıtlayamayacağı savunuldu.
Mahkemeden Emsal Karar
Elazığ 1. İdare Mahkemesi, belediyelerin yasalarla güvence altına alınmış sosyal haklara sınırlama getirme yetkisinin bulunmadığına hükmetti.
Kota Uygulamasına İptal
Mahkeme, 65 yaş üstüne getirilen ücretsiz ulaşım kotasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Böylece Elazığ’daki sınırlama iptal edildi.
Türkiye Genelinde Emsal Olabilir
Kararın, benzer kota uygulamalarının bulunduğu diğer şehirler için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu karar, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı konusunda yeni bir hukuki sürecin önünü açabilir.