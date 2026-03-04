Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız

Son dönemlerde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım kartlarına, belediye meclislerinde alınan kararlarla sınırlamalar getiriliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise konuyu yargıya taşıyor.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 1

Türkiye'de ücretsiz ulaşım hakkına sahip milyonlarca vatandaş, kart iptali veya sınırlamalarla bu haklarında yoksun bırakılıyor.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 2

Elazığ’da 65 yaş üstüne getirilen ücretsiz ulaşım kotası mahkemeden döndü. Karar, diğer iller için de emsal niteliği taşıyor.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 3

65 Yaş Üstüne Kota Dalgası

Son dönemde birçok şehirde 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkına sınırlama getirilmeye başlandı. Belediyeler aylık ücretsiz biniş sayısına kota uyguluyor.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 4

Karabük’te 30 Biniş Sınırı

Karabük’te 1 Ocak itibarıyla emeklilere otobüslerde ay boyunca yalnızca 30 ücretsiz biniş hakkı tanındı. Uygulama kamuoyunda tartışma yarattı.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 5

Elazığ’da 60 Binişle Sınırlandırılmıştı

Benzer bir uygulama Elazığ’da hayata geçirildi. 65 yaş üstü yurttaşların ücretsiz ulaşım hakkı aylık 60 binişle sınırlandırıldı.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 6

Elazığ’da yaşayan bir emekli, söz konusu sınırlamanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kararı yargıya taşıdı. Dava, Elazığ İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 7

“Sosyal Devlet İlkesine Aykırı”

Dava dilekçesinde, ücretsiz ulaşım hakkının sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu ve belediyelerin bu hakkı kısıtlayamayacağı savunuldu.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 8

Mahkemeden Emsal Karar

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, belediyelerin yasalarla güvence altına alınmış sosyal haklara sınırlama getirme yetkisinin bulunmadığına hükmetti.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 9

Kota Uygulamasına İptal

Mahkeme, 65 yaş üstüne getirilen ücretsiz ulaşım kotasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Böylece Elazığ’daki sınırlama iptal edildi.

Emekliye müjde: Mahkemeden 'emsal' ulaşım kararı: Bu sizin hakkınız - Resim: 10

Türkiye Genelinde Emsal Olabilir

Kararın, benzer kota uygulamalarının bulunduğu diğer şehirler için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu karar, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı konusunda yeni bir hukuki sürecin önünü açabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
