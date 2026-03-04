Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te

MHP’li Konur Alp Koçak, Ereğli merkezli yeni il kurulması için TBMM’ye teklif sundu. Konya’daki üç mahalleye de ilçe statüsü planlanıyor.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 1

Türkiye’nin İdari Haritası Değişiyor mu?

Türkiye’nin idari haritasında değişiklik anlamına gelebilecek dikkat çekici bir adım atıldı. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, bir ilçenin il statüsüne yükseltilmesini öngörüyor.

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 2

Teklif Meclis Başkanlığı’na Sunuldu

Konur Alp Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”ni sunduğunu açıkladı.

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 3

Teklife göre Konya’nın Ereğli ilçesi il statüsüne kavuşturulacak. Böylece Türkiye'de 82 il olacak

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 4

Üç İlçe Yeni İle Bağlanacak

Hazırlanan düzenlemede, hâlihazırda Konya’ya bağlı olan Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinin de Ereğli iline bağlanması öngörülüyor.

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 5

Nüfus 220 Bin Seviyesinde

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, söz konusu ilçelerle birlikte yeni ilin toplam nüfusunun yaklaşık 220 bin olması planlanıyor.

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 6

Üç Mahalleye İlçe Statüsü

Teklif sadece il kurulmasını kapsamıyor. Ereğli’ye bağlı Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin de ilçe statüsüne yükseltilmesi hedefleniyor.

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 7

Gerekçe: Hizmette Etkinlik ve Erişim

Teklif metninde, Konya’nın mevcut idari yapısında nüfus dağılımı ve yüzölçümü farklılıklarının kamu hizmetlerinde etkinliği zorlaştırdığı vurgulandı. İl merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Ereğli’nin güçlü altyapı ve kamu hizmet kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 8

“Türkiye’deki Birçok İlden Daha İleri”

Teklifte, Ereğli’nin nüfus, sanayi, ulaşım, eğitim ve sağlık altyapısı açısından birçok ilden daha ileri seviyede olduğu belirtildi. İl statüsünün sosyal ve ekonomik açıdan ihtiyaç haline geldiği savunuldu.

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 9

Harita Değişir mi?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde Türkiye’nin idari haritasında değişiklik yaşanacak. Ereğli, Konya’dan ayrılarak yeni bir il olacak; bölgedeki idari yapı yeniden şekillenecek.

Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te - Resim: 10

Süreç, TBMM komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul aşamalarının ardından netlik kazanacak.

