Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te

“Türkiye’deki Birçok İlden Daha İleri”

Teklifte, Ereğli’nin nüfus, sanayi, ulaşım, eğitim ve sağlık altyapısı açısından birçok ilden daha ileri seviyede olduğu belirtildi. İl statüsünün sosyal ve ekonomik açıdan ihtiyaç haline geldiği savunuldu.