Türkiye haritası değişiyor; MHP'li vekilin kanun teklifi Meclis'te

Türkiye’nin İdari Haritası Değişiyor mu?
Türkiye’nin idari haritasında değişiklik anlamına gelebilecek dikkat çekici bir adım atıldı. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, bir ilçenin il statüsüne yükseltilmesini öngörüyor.
Teklif Meclis Başkanlığı’na Sunuldu
Konur Alp Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”ni sunduğunu açıkladı.
Teklife göre Konya’nın Ereğli ilçesi il statüsüne kavuşturulacak. Böylece Türkiye'de 82 il olacak
Üç İlçe Yeni İle Bağlanacak
Hazırlanan düzenlemede, hâlihazırda Konya’ya bağlı olan Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinin de Ereğli iline bağlanması öngörülüyor.
Nüfus 220 Bin Seviyesinde
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, söz konusu ilçelerle birlikte yeni ilin toplam nüfusunun yaklaşık 220 bin olması planlanıyor.
Üç Mahalleye İlçe Statüsü
Teklif sadece il kurulmasını kapsamıyor. Ereğli’ye bağlı Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin de ilçe statüsüne yükseltilmesi hedefleniyor.
Gerekçe: Hizmette Etkinlik ve Erişim
Teklif metninde, Konya’nın mevcut idari yapısında nüfus dağılımı ve yüzölçümü farklılıklarının kamu hizmetlerinde etkinliği zorlaştırdığı vurgulandı. İl merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Ereğli’nin güçlü altyapı ve kamu hizmet kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.
“Türkiye’deki Birçok İlden Daha İleri”
Teklifte, Ereğli’nin nüfus, sanayi, ulaşım, eğitim ve sağlık altyapısı açısından birçok ilden daha ileri seviyede olduğu belirtildi. İl statüsünün sosyal ve ekonomik açıdan ihtiyaç haline geldiği savunuldu.
Harita Değişir mi?
Kanun teklifinin yasalaşması halinde Türkiye’nin idari haritasında değişiklik yaşanacak. Ereğli, Konya’dan ayrılarak yeni bir il olacak; bölgedeki idari yapı yeniden şekillenecek.
Süreç, TBMM komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul aşamalarının ardından netlik kazanacak.