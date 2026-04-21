İran’ın savaşın başında Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine kapatmasına karşılık olarak ABD deniz ablukası başlatmıştı. Tahran yönetimi, İsrail ile Lübnan’ın ateşkes kararı alması sonrası Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerine açmasına rağmen ateş görüşmelerinde çıkan anlaşmazlık sonrası Boğaz’ı yeniden kapattı.

ABD ise geçtiğimiz günlerde Umman Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na geçmeye çalışan İran bayraklı bir yük gemisine ateş açarak el koydu. ABD’nin hamlesine İran sert tepki göstererek “ateşkes ihlali” olarak niteledi.

İRAN GEMİSİ ABLUKAYA RAĞMEN GEÇİŞ YAPTI

İran'a ait bir petrol tankerinin, ABD'nin deniz ablukasına rağmen dün gece İran donanmasının eskortluğunda ülke kara sularına girdiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi." ifadelerine yer verildi.

Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi.