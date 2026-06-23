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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İsviçre'de ABD ile gerçekleştirilen teknik müzakerelerin, varılan mutabakatların uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşı sağlanmasıyla tamamlandığını açıkladı. Garibabadi, görüşmelerde çeşitli alanlarda çalışma grupları oluşturulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre, İran heyetine başkanlık eden Garibabadi, müzakerelerin teknik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DÖRT ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

Garibabadi, tarafların "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" ile izleme ve uygulama süreçlerini kapsayan başlıklarda dört ayrı çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata vardığını belirtti. Söz konusu grupların teknik ayrıntılar üzerinde çalışacağı ifade edildi.

İranlı yetkili ayrıca, anlaşmaya taraf ülkeler arasında Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişinin koordinasyonu için bir temas noktası kurulacağını, Lübnan'da çatışmaların önlenmesine yönelik ortak bir koordinasyon biriminin de oluşturulacağını açıkladı.

Garibabadi, bundan sonraki müzakerelerin İran Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile ABD Başkan Yardımcısı, Pakistan Başbakanı ve Katar Başbakanı'nın gözetiminde oluşturulan üst düzey komite bünyesinde yürütüleceğini kaydetti.

DONDURULMUŞ FONLAR NE OLACAK?

Teknik heyet başkanlarının çalışma grupları ile koordinasyon birimlerinin faaliyetlerini denetleyeceğini belirten Garibabadi, elde edilen sonuçların düzenli olarak üst düzey komiteye raporlanacağını söyledi.

Öte yandan Garibabadi, dondurulmuş fonların serbest bırakılmasına ilişkin toplam 12 milyar dolarlık iki ayrı mutabakatın da gecikmeden uygulamaya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. Teknik görüşmeler kapsamında İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışlarına yönelik genel lisans sürecinin takip edildiğini belirten Garibabadi, söz konusu genel lisansın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) internet sitesinde yayımlandığını hatırlattı.