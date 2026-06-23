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Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen görüşmelerin başarılı olabilmesi için tarafların imzaladıkları mutabakat zaptındaki yükümlülüklere bağlı kalmaları ve maddeleri eksiksiz uygulamaları gerektiğini belirtti.

MÜZAKERELERDE MUTABAKATA VURGU

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Washington ile sürdürülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarafların üzerinde uzlaşılan metnin dışına çıkan açıklamalar yapmasının görüşme sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Pezeşkiyan, müzakerelerin ancak mutabakat hükümlerine tam uyulması halinde etkili sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İLERLEMENİN ÖLÇÜSÜ UYGULAMA OLACAK

İran Cumhurbaşkanı, müzakere sürecindeki ilerlemenin sözlü beyanlarla değil, tarafların üstlendikleri sorumlulukları fiilen yerine getirmeleriyle değerlendirileceğini kaydetti.